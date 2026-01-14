«Αυτή τη φορά δεν θα γίνει λάθος»: Φιλοκυβερνητικοί στην Τεχεράνη θυμούνται τον πυροβολισμό του Τραμπ στο αυτί και απειλούν
«Αυτή τη φορά δεν θα γίνει λάθος»: Φιλοκυβερνητικοί στην Τεχεράνη θυμούνται τον πυροβολισμό του Τραμπ στο αυτί και απειλούν

Διαδηλωτές απείλησαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε εκδήλωση του καθεστώτος για τους νεκρούς αξιωματικούς των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας

«Αυτή τη φορά δεν θα γίνει λάθος»: Φιλοκυβερνητικοί στην Τεχεράνη θυμούνται τον πυροβολισμό του Τραμπ στο αυτί και απειλούν
Το περιστατικό με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περσινό Ιούλιο, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε στο αυτί στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, θυμήθηκαν φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές στο Ιράν, στη διάρκεια τελετών που διοργάνωσε το καθεστώς στην Τεχεράνη για τους αξιωματικούς των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο X δείχνει έναν διαδηλωτή να κρατά πλακάτ, που απειλεί τον Αμερικανό πρόεδρο με έναν ακόμη πυροβολισμό εναντίον του, αυτή τη φορά «χωρίς λάθος».



Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Τραμπ πως θα επιτεθεί στο Ιράν, αν το καθεστώς συνεχίσει να καταπιέζει και να σκοτώνει διαδηλωτές. Επιπλέον, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαδηλώνουν και ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Προειδοποιήσεις για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις

Το Ιράν προειδοποίησε, στο μεταξύ, τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της Τεχεράνης στο Reuters, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει εν μέσω των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος. Προ ημερών, οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει με χτυπήματα και το Ισραήλ.
