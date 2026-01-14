Το Ιράν απαντά στις απειλές Τραμπ: Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες αν δεχτούμε επίθεση
Η Τεχεράνη είπε πως έχει ενημερώσει για τις προθέσεις της τις γειτονικές χώρες με αμερικανικές βάσεις, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία - Έχει διακοπεί η επικοινωνία Τεχεράνης - Ουάσινγκτον
Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της Τεχεράνης στο Reuters, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει εν μέσω των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσιγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος. Προ ημερών, οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει με χτυπήματα και το Ισραήλ.
Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη διάρκεια ομιλίας του στο Ντιτρόιτ έστειλε μήνυμα στον λαό του Ιράν να συνεχίσει να διαδηλώνει. «Προς όλους τους Ιρανούς πατριώτες: συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, καταλάβετε τους θεσμούς σας, αν είναι δυνατόν, και αποκαλύψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών που σας κακοποιούν πολύ άσχημα» είπε μεταξύ άλλων, ενώ νωρίτερα είχε πει πως «η βοήθεια (προς εσάς) βρίσκεται καθ' οδόν».
Παράλληλα, είπε πως έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν, δεν είναι κακή ιδέα».
Έχει διακοπεί η επικοινωνία Τεχεράνης - Ουάσινγκτον
Στο μεταξύ, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αποκάλεψε πως οι άμεσες επικοινωνίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν διακοπεί, μετά τις απειλές Τραμπ.
Ο ανώτερος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες και ότι οι συζητήσεις για πιθανές συναντήσεις μεταξύ των Αραγτσί και Γουίτκοφ για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην πυρηνική διαμάχη των δύο χωρών, έχουν σταματήσει.
