Αθώος ο αστυνομικός που τύφλωσε διαδηλωτή–σύμβολο των κινητοποιήσεων του 2019 στη Χιλή
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πυροβολισμός σε βάρος του Γουστάβο Γατίκα συνιστούσε «νόμιμη άμυνα» – Ο πρώην διαδηλωτής, που έχασε την όρασή του, δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση
Τότε 21 ετών, ο Γουστάβο Γατίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια από σκάγια, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο περιθώριο ογκώδους κινητοποίησης στο Σαντιάγο, την 8η Νοεμβρίου 2019.
Η αστυνομία της Χιλής είχε επικριθεί έντονα την εποχή από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μαζική χρήση κατασταλτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων και βλημάτων με περίβλημα από καουτσούκ, για τη διάλυση των διαδηλώσεων.
Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων εκείνων, από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2020.
Χιλιάδες άλλοι είχαν τραυματιστεί.
Ο πρώην αστυνομικός υποδιευθυντής Κλαούντιο Κρέσπο αντιμετώπιζε κατηγορίες για «παράνομη» άσκηση βίας και την πρόκληση ανήκεστων σωματικών βλαβών.
«Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό που υπέστη το θύμα (...) αποτελούσε νόμιμη άσκηση του δικαιώματός του στην άμυνα έναντι παράνομης επίθεσης, δυνητικά θανατηφόρας», σημείωσε η δικάστρια Κριστίνα Καμπέγιο, διαβάζοντας την ετυμηγορία της.
Η έδρα ωστόσο αναγνώρισε πως ο αστυνομικός υποδιευθυντής πράγματι είχε πυροβολήσει τον Γουστάβο Γατίκα.
Δήλωσε πάντως ανακουφισμένος διότι η δίκη αποκάλυψε ποιος τον τύφλωσε. «Δεν ήθελα να πεθάνω χωρίς να ξέρω ποιος με είχε πυροβολήσει», τόνισε σε δημοσιογράφους.
Ο Γουστάβο Γατίκα εξελέγη βουλευτής τον Δεκέμβριο.
Από την πλευρά του, ο Κλαούντιο Κρέσπο εξήρε την ετυμηγορία. «Δεν είναι αποδεκτό το ότι, σε αυτή τη χώρα, η εισαγγελία άσκησε διώξεις σε βάρος καραμπινιέρων (σ.σ. χιλιανών χωροφυλάκων)», είπε εξερχόμενος από τη δικαστική αίθουσα. «Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής έκρηξης, το μόνο πράγμα που είχαμε κάνει ήταν να υπερασπιστούμε τους κατοίκους, τα θύματα, και να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την τάξη», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, πάνω από 400 άνθρωποι χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από τα μέσα καταστολής που χρησιμοποίησαν χιλιανοί αστυνομικοί και υπέστησαν οφθαλμικούς τραυματισμούς.
