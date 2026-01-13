Επιχειρηματίας στις ΗΠΑ πρώτα σκότωσε αδελφό και νύφη, και μετά μαχαίρωσε τα ανίψια του αφού ανακάλυψαν ότι έκλεβε χρήματα για την ερωμένη του

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μετά τους τέσσερις φόνους έβαλε φωτιά στο σπίτι του αδελφού του για να καλύψει τα ίχνη του - Ο δράστης έβαλε τα κλάματα στο δικαστήριο για το έγκλημα του 2018
Σε δικαστήριο στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ οδηγήθηκε τη Δευτέρα ο επιχειρηματίας Πολ Κανέιρο για την άγρια δολοφονία του αδελφού του, της συζύγου του και των παιδιών τους αφού ανακάλυψαν ότι εκείνος έκλεβε χρήματα από την οικογενειακή επιχείρηση για να χρηματοδοτεί την παράνομη σχέση που είχε το 2018.
Όταν, δε, οι ένορκοι άκουσαν ότι «κυνηγούσε» μεθοδικά και σκότωσε την οικογένεια του αδελφού του, ο 59χρονος Κανέιρο έβαλε τα κλάματα.
Ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον 59χρονο ότι οδηγήθηκε στους φόνους που διέπραξε στις 20 Νοεμβρίου 2018 λόγω «απληστίας και απελπισίας».
Όπως είπε «περίμενε μέχρι να σκοτεινιάσει, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Ήρθε προετοιμασμένος. Οπλίστηκε με ένα πιστόλι, ντύθηκε στα μαύρα και πλησίασε κρυφά την οικογένεια ενώ κοιμόντουσαν».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 59χρονος πρώτα πυροβόλησε τέσσερις φορές στο κεφάλι τον 50χρονο αδελφό του, Κιθ, όταν εκείνος βγήκε από το σπίτι του προκειμένου να ελέγξει τη γεννήτρια καθώς ο δράστης είχε κόψει το ρεύμα στο σπίτι της οικογένειας, αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στη συνέχεια, ο 59χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τη νύφη του, Τζένιφερ, ενώ αυτή ήταν στο κρεβάτι πριν να μαχαιρώσει την 8χρονη ανιψιά του Σοφία και τον 11χρονο αδελφό της, Τζέσι, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι τους, με την ελπίδα να καλύψει το έγκλημα.
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο 59χρονος διέπραξε το άγριο έγκλημα επειδή ο μικρότερος αδελφός του, με τον οποίο διεύθυναν την εταιρεία τεχνολογίας Square One, ανακάλυψε ότι έκλεβε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει μια σχέση με ερωμένη.
Ο μικρότερος αδελφός του 59χρονου του τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο μια ημέρα πριν τους φόνους για να τον ρωτήσει γιατί έλειπαν χρήματα από ένα καταπίστευμα που χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των ασφαλίστρων της ασφάλειας ζωής του ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε εκείνο το τηλεφώνημα ο Πολ Κανέιρο δεν απάντησε ισχυριζόμενος ότι είχε ημικρανία αλλά την επόμενη ημέρα σκότωσε τον αδελφό του, Κιθ, και την οικογένειά του πριν επιβεβαιωθεί η απάτη του.
Όπως είχε αποκαλυφθεί τότε, μετά τη σφαγή της οικογένειας του αδελφού του ο 59χρονος πήγε στο σπίτι του και του έβαλε φωτιά για να φανεί ότι ολόκληρη η οικογένεια είχε στοχοποιηθεί αφού φρόντισε η γυναίκα και τα παιδιά του να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς.
