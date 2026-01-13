Επιχειρηματίας στις ΗΠΑ πρώτα σκότωσε αδελφό και νύφη, και μετά μαχαίρωσε τα ανίψια του αφού ανακάλυψαν ότι έκλεβε χρήματα για την ερωμένη του

Μετά τους τέσσερις φόνους έβαλε φωτιά στο σπίτι του αδελφού του για να καλύψει τα ίχνη του - Ο δράστης έβαλε τα κλάματα στο δικαστήριο για το έγκλημα του 2018