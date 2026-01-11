Κατάπαυση του πυρός στη Συρία ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Κουρδικών δυνάμεων στο Χαλέπι

Αποχώρηση των Κούρδων από το Χαλέπι μετά από συμφωνία - Ανακοίνωση Αμπντί για εκεχειρία και απομάκρυνση αμάχων και μαχητών από Ασραφιγιέ και Σεΐχ Μαξούντ – Μετακίνηση προς βόρεια και ανατολική Συρία

Ποιος είναι ο Μαζλούμ Αμπντί

Ο Μαζλούμ Αμπντί (γνωστός και ως Μαζλούμ Κομπάνι) είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και μία από τις πιο καθοριστικές φιγούρες στη βορειοανατολική Συρία.



Αναδείχθηκε διεθνώς κατά τον πόλεμο κατά του ISIS, ως ο άνθρωπος που συντόνισε την χερσαία στρατηγική των SDF με την αμερικανική αεροπορική υποστήριξη.



Θεωρείται πραγματιστής στρατιωτικός ηγέτης, με έμφαση στη θεσμική οργάνωση και όχι στην ιδεολογική ρητορική.



Ο ρόλος του σήμερα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει πως« Μέσω της διαμεσολάβησης διεθνών παραγόντων για τον τερματισμό των επιθέσεων και των παραβιάσεων κατά του λαού μας στο Χαλέπι , καταλήξαμε σε μια συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός και διασφαλίζει την απομάκρυνση των μαρτύρων, των τραυματιών, των εγκλωβισμένων αμάχων και των μαχητών από τις συνοικίες Ασραφιγιέ και Σεΐχ Μαξούντ προς τη βόρεια και ανατολική Συρία.Καλούμε τους διαμεσολαβητές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τον τερματισμό των παραβιάσεων και να εργαστούν για την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.Στους μαχητές της αντίστασης του Σεΐχ Μαξούντ και της Ασραφιγιέ, στους μάρτυρές τους, στους συντρόφους τους, στις οικογένειές τους και στους αμάχους που άντεξαν, απευθύνουμε χαιρετισμό σεβασμού και βαθιάς εκτίμησης».Πρακτικά η συγκεκριμένη ανακοίνωση σημαίνει και την αποχώρηση των Κούρδων από το Χαλέπι μετά το σφυροκόπημα των τελευταίων 48 ωρών από τις δυνάμεις του νέου στρατού της Συρίας και την ενίσχυση της Τουρκίας. Οι θύλακες των Κούρδων αναμένεται εάν η εκεχειρία ισχύσει να μεταφερθούν στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Ο Μαζλούμ Αμπντί βρίσκεται στο επίκεντρο μιας λεπτής ισορροπίας:



- Συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ISIS.

- Διαχειρίζεται τη μόνιμη απειλή της Τουρκίας, που τον θεωρεί συνδεδεμένο με το PKK.

- Κρατά ανοικτούς διαύλους με τη Δαμασκό και τη Μόσχα, χωρίς να εντάσσεται πλήρως στο στρατόπεδό τους.



Γιατί έχει σημασία Ο Αμπντί δεν είναι απλώς στρατιωτικός διοικητής. Είναι ο de facto εγγυητής της κουρδικής αυτονομίας στη βορειοανατολική Συρία. Η επιβίωση ή η αποδυνάμωση των SDF περνά από τις δικές του αποφάσεις, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου:



- οι ΗΠΑ αναζητούν στρατηγική εξόδου,

- η Τουρκία πιέζει στρατιωτικά,

- και η Δαμασκός καραδοκεί για επαναφορά ελέγχου.



Ο Μαζλούμ Αμπντί είναι κόμβος ισορροπίας σε ένα ναρκοπέδιο συμφερόντων. Δεν εκπροσωπεί κράτος, αλλά ελέγχει έδαφος. Δεν διαθέτει διεθνή αναγνώριση, αλλά συνομιλεί με μεγάλες δυνάμεις. Σε μια Συρία χωρίς τελική λύση, παραμένει ένας από τους λίγους παίκτες που μπορούν ακόμη να καθορίσουν εξελίξεις.