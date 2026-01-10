Επιθέσεις κατά του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ: 90 πύραυλοι έπληξαν πάνω από 35 στόχους

Τις επιθέσεις διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Hawkeye Strike - Η ανακοίνωση της CENTCOM





Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις επιθέσεις διέταξε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Hawkeye Strike, ως αντίποινα για τη φονική επίθεση του ISIS εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου.







«Το μήνυμά μας παραμένει σαφές: αν βλάψετε τους στρατιώτες μας, θα σας εντοπίσουμε και θα σας εξουδετερώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε η αμερικανική διοίκηση.



Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CBS News, περισσότεροι από 90 κατευθυνόμενοι πύραυλοι ακριβείας εκτοξεύθηκαν εναντίον άνω των 35 στόχων, στο πλαίσιο επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 20 αεροσκάφη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μαχητικά F-15E και A-10, αεροσκάφη υποστήριξης AC-130J, μη επανδρωμένα MQ-9, καθώς και F-16 της Ιορδανίας.



CENTCOM αναφέρει ότι οι σημερινές επιθέσεις είχαν ως στόχο τον ISIS «σε ολόκληρη τη Συρία».



Η δήλωση δεν αναφέρει εάν υπήρξαν θύματα από τις επιθέσεις.



Κλείσιμο



Η ανακοίνωση της CENTCOM «Σήμερα, περίπου στις 12:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET), δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία.



Τα πλήγματα αυτά αποτελούν μέρος της Επιχείρησης Hawkeye Strike, η οποία ξεκίνησε και ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, ως άμεση απάντηση στη φονική επίθεση του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην Παλμύρα της Συρίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Η ενέδρα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τρομοκράτη του ISIS, είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός Αμερικανού πολίτη-διερμηνέα.



Τα σημερινά πλήγματα στόχευσαν το ISIS σε ολόκληρη τη Συρία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας να εξαλείψουμε την ισλαμική τρομοκρατία που στρέφεται κατά των μαχητών μας, να αποτρέψουμε μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουμε τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού παραμένουν αποφασισμένες να καταδιώξουν τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το μήνυμά μας παραμένει ισχυρό: αν βλάψετε τους μαχητές μας, θα σας εντοπίσουμε και θα σας σκοτώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη.»



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και συμμαχικές τους δυνάμεις εξαπέλυσαν το Σάββατο εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία , όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις επιθέσεις διέταξε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Hawkeye Strike, ως αντίποινα για τη φονική επίθεση του ISIS εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία στις 13 Δεκεμβρίου.Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.«Το μήνυμά μας παραμένει σαφές: αν βλάψετε τους στρατιώτες μας, θα σας εντοπίσουμε και θα σας εξουδετερώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε η αμερικανική διοίκηση.Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CBS News,εκτοξεύθηκανστο πλαίσιο επιχείρησης στην οποία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μαχητικά F-15E και A-10, αεροσκάφη υποστήριξης AC-130J, μη επανδρωμένα MQ-9, καθώς και F-16 της Ιορδανίας.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς τοποθεσίες των πληγμάτων ούτε για τον αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο, ησημερινές επιθέσεις είχαν ως στόχο τον ISIS «σε ολόκληρη τη Συρία».Η δήλωση δεν αναφέρει εάν υπήρξαν θύματα από τις επιθέσεις.«Σήμερα, περίπου στις 12:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET), δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία.Τα πλήγματα αυτά αποτελούν μέρος της Επιχείρησης Hawkeye Strike, η οποία ξεκίνησε και ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, ως άμεση απάντηση στη φονική επίθεση του ISIS εναντίον αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην Παλμύρα της Συρίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Η ενέδρα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τρομοκράτη του ISIS, είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός Αμερικανού πολίτη-διερμηνέα.Τα σημερινά πλήγματα στόχευσαν το ISIS σε ολόκληρη τη Συρία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας να εξαλείψουμε την ισλαμική τρομοκρατία που στρέφεται κατά των μαχητών μας, να αποτρέψουμε μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουμε τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού παραμένουν αποφασισμένες να καταδιώξουν τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.Το μήνυμά μας παραμένει ισχυρό: αν βλάψετε τους μαχητές μας, θα σας εντοπίσουμε και θα σας σκοτώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, όσο κι αν προσπαθήσετε να αποφύγετε τη δικαιοσύνη.»

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού.



«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στον διάλογο», δήλωσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.



Ο Μπάρακ πρόσθεσε ότι η ομάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι έτοιμη να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.