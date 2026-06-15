Ο Ζελένσκι προσφέρθηκε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7 μαζί με Τραμπ και Μακρόν

Προτεραιότητά είναι να εξασφαλίσει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας- «Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ ήταν σύμφωνες και η Ρωσία έδειξε και πάλι ότι δεν είναι έτοιμη να μιλήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος