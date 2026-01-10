Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Το διάταγμα αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στη Βενεζουέλα, αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση του.
