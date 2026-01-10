Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ζελένσκι: Ο Ουμέροφ συνομίλησε και σήμερα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές
Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησε σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ, καθώς το Κίεβο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
“Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά, πρακτικά σε ημερήσια βάση”, έγραψε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
