Ο Τραμπ καλεί πετρελαϊκούς κολοσσούς να εκμεταλλευτούν τη Βενεζουέλα: Επιφυλάξεις από ExxonMobil, πιο θετική η Chevron

Μία εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας , καλώντας τα να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις και να επενδύσουν στα τεράστια ενεργειακά αποθέματα της Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων αμερικανικοί ενεργειακοί όμιλοι, αλλά και η ιταλική Eni και η ισπανική Repsol. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πετρελαϊκοί κολοσσοί εμφανίζονται έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη χώρα.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι οι εταιρείες θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν χωρίς ρίσκο. «Θα έχετε απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες εγγυήσεις, τη στιγμή που έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θα τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ουάσινγκτον. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας. Δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν ποιες εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα αποθέματα.Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil , Ντάρεν Γουντς, υπενθύμισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν κατασχεθεί δύο φορές στο παρελθόν στη Βενεζουέλα.«Μπορείτε να φανταστείτε ότι για να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν αρκετά σημαντικές αλλαγές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα ήταν «αδύνατον να επενδύσουμε» στη χώρα.Αντίθετα, η Chevron , η οποία έχει διατηρήσει την άδειά της στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε σαφώς πιο θετική. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Μαρκ Νέλσον, δήλωσε ότι η Chevron είναι «πρόθυμη να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον».Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ExxonMobil όσο και η ConocoPhillips είχαν αποσυρθεί από τη Βενεζουέλα το 2007, αντιδρώντας στα σχέδια εθνικοποιήσεων του πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες. Σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ConocoPhillips ανέφερε ότι εκτίμησε τη συζήτηση σχετικά με την «ετοιμότητα της Βενεζουέλας να δεχθεί επενδύσεις».Μετά τη σύσκεψη, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ παραδέχθηκε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής παραγωγής στη Βενεζουέλα.Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, που ξεπερνούν τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια – περισσότερα από εκείνα της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Ωστόσο, η παραγωγή παραμένει περιορισμένη, κοντά στο 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω χρόνιας έλλειψης επενδύσεων και των αμερικανικών κυρώσεων.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παραμένουν έντονες οι ανησυχίες για πολιτική αστάθεια.



Η στάση της Ουάσινγκτον Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον αποκλείει το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα και επιλέγει να συνομιλεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στην οποία –σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– οι ΗΠΑ προτίθενται να «υπαγορεύουν» τις βασικές πολιτικές αποφάσεις.



Οι εξελίξεις αυτές σκιαγραφούν ένα νέο, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πλαίσιο για το μέλλον της Βενεζουέλας, με την ενεργειακή της περιουσία να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της γεωπολιτικής στρατηγικής της Ουάσινγκτον.