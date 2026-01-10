Ροδρίγκες: «Θα αντιταχθούμε διπλωματικά στην εγκληματική επιθετικότητα των ΗΠΑ»
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας καταγγέλλει τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του Μαδούρο και ευχαριστεί το Κατάρ για τον μεσολαβητικό του ρόλο
Τη δέσμευση ότι η Βενεζουέλα θα απαντήσει «μέσω διπλωματικών οδών» σε όσα χαρακτήρισε «εγκληματική επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε χθες Παρασκευή η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αναφερόμενη στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, καθώς και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, η Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για «σοβαρή, εγκληματική και παράνομη επίθεση εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας» στις 3 Ιανουαρίου.
«Επιβεβαίωσα ότι η Βενεζουέλα θα εξακολουθήσει να αντιτάσσεται σε αυτήν την επιθετικότητα μέσω διπλωματικών οδών», δήλωσε η Ροδρίγκες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας της επιδιώκει πολιτική και θεσμική απάντηση στην κρίση, παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, για «την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας», το οποίο –όπως ανέφερε– θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Παρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες, η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας παραμένει υψηλή, με το Καράκας να επιμένει ότι η απάντησή του θα παραμείνει στο διπλωματικό επίπεδο, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.
Καταγγελία για την επίθεση της 3ης ΙανουαρίουΗ προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με το Καράκας, προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς τους κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Διάλογος παρά την έντασηΟι δηλώσεις της Ροδρίγκες έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο το Καράκας όσο και η Ουάσινγκτον έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν σε αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, οι οποίες παραμένουν σε κρίση εδώ και χρόνια.
Ο ρόλος του ΚατάρΤο Κατάρ διαδραματίζει εδώ και χρόνια ρόλο μεσολαβητή στις επαφές μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Μετά τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου, η Ντόχα προσφέρθηκε εκ νέου να συμβάλει στην αποκλιμάκωση, απευθύνοντας έκκληση για «επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου».
