Ο Τραμπ για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «Olina» στην Καραϊβική: Το πετρέλαιο θα πουληθεί μέσω της μεγάλης μας ενεργειακής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα