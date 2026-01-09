Ο Τραμπ για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «Olina» στην Καραϊβική: Το πετρέλαιο θα πουληθεί μέσω της μεγάλης μας ενεργειακής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα
«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας, κατέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα χωρίς τη συγκατάθεσή μας» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας προχώρησαν στην κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου που αναχώρησε από τη Βενεζουέλα χωρίς την έγκρισή τους.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας, κατέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό το δεξαμενόπλοιο τώρα επιστρέφει στη Βενεζουέλα και το πετρέλαιο θα πωληθεί μέσω της ΜΕΓΑΛΗΣ Ενεργειακής Συμφωνίας, την οποία έχουμε δημιουργήσει για τέτοιες πωλήσεις», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.



Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική, το πέμπτο πλοίο που έγινε στόχος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα με μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους στην Ουάσινγκτον για να τους συσπειρώσει στη στρατηγική του να θέσει τη Βενεζουέλα υπό επιτήρηση και να τους κάνει να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στην εκμετάλλευση του μαύρου χρυσού σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

