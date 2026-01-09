Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν «τη δολοφονία διαδηλωτών» στο Ιράν και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, με κοινή δήλωσή τους καλούν τις ιρανικές αρχές να απόσχουν από τη βία και να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ιρανών πολιτών