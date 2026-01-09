Επιστολή παραίτησης κατέθεσε στη Βουλή της Ουκρανίας ο υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ
Επιστολή παραίτησης κατέθεσε στη Βουλή της Ουκρανίας ο υπουργός Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ
Παραιτήθηκε και ο υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας
Η ουκρανική βουλή (Βερχόβνα Ράντα) παρέλαβε επίσημα σήμερα τις αιτήσεις παραίτησης του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, καθώς και του Α' αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ. Την εξέλιξη ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο πρόεδρος της Βερχόβνα Ράντα, Ρούσλαν Στεφάντσουκ.
«Η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας έλαβε δήλωση παραίτησης του Α' αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Ουκρανίας – υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Αλμπέρτοβιτς Φεντόροφ», ανέφερε ο Στεφάντσουκ, δημοσιοποιώντας παράλληλα και το σχετικό έγγραφο. Όπως γνωστοποίησε, έχει επίσης κατατεθεί στο κοινοβούλιο και η δήλωση παραίτησης του υπουργού Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ουκρανικής βουλής, οι αιτήσεις παραίτησης θα εξεταστούν στο προσεχές διάστημα, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα το ουκρανικό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει συνολικά το ζήτημα της απομάκρυνσης και του διορισμού επικεφαλής σε σειρά υπουργείων.
Θυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ο Α' αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ, να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα.
«Η Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας έλαβε δήλωση παραίτησης του Α' αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Ουκρανίας – υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Αλμπέρτοβιτς Φεντόροφ», ανέφερε ο Στεφάντσουκ, δημοσιοποιώντας παράλληλα και το σχετικό έγγραφο. Όπως γνωστοποίησε, έχει επίσης κατατεθεί στο κοινοβούλιο και η δήλωση παραίτησης του υπουργού Άμυνας, Ντένις Σμιχάλ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ουκρανικής βουλής, οι αιτήσεις παραίτησης θα εξεταστούν στο προσεχές διάστημα, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα το ουκρανικό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει συνολικά το ζήτημα της απομάκρυνσης και του διορισμού επικεφαλής σε σειρά υπουργείων.
Θυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ο Α' αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Μιχαΐλο Φεντόροφ, να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές ανακατατάξεις στο κυβερνητικό σχήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα