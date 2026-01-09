Ιράν: Εκατοντάδες διαδηλωτές στους δρόμους για 13η μέρα, αναφορές για πυροβολισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Διαδηλώσεις Πυροβολισμοί

Ιράν: Εκατοντάδες διαδηλωτές στους δρόμους για 13η μέρα, αναφορές για πυροβολισμούς

Στους δρόμους για να διαδηλώσουν βγήκαν και γυναίκες - Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη

Ιράν: Εκατοντάδες διαδηλωτές στους δρόμους για 13η μέρα, αναφορές για πυροβολισμούς
13 ΣΧΟΛΙΑ
Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης Ζαχεντάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν την Παρασκευή, καθώς οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εισήλθαν στη 13η συνεχόμενη ημέρα τους. Η πόλη, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι σουνιτική, αποτελεί εδώ και ημέρες ένα από τα βασικά σημεία των κινητοποιήσεων.

Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν κυρίως μέλη της εθνοτικής ομάδας των Μπαλούχ, ενώ πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση γυναικών. Σε βίντεο από την κινητοποίηση ακούγονται συνθήματα όπως «Από τη Ζαχεντάν σε όλο το Ιράν, δίνω τη ζωή μου για το Ιράν» και «Αυτή είναι η τελική μάχη, ο Παχλαβί θα επιστρέψει», με σαφή αναφορά στον Ρέζα Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος στηρίζει τις διαδηλώσεις από την εξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σύμφωνα με τον ιστότοπο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Μπαλούχ, Haalvsh, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον ορισμένων διαδηλωτών, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κοντά στο τέμενος Μακί, όπου οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά για προσευχή πριν ξεκινήσουν την πορεία τους στους δρόμους της πόλης.

Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς έχει επιβάλει εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος του οπτικού υλικού από τις σημερινές διαδηλώσεις εμφανίζεται θολωμένο, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων.


Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας μετά τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν εδώ και πολλές ημέρες.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία κατά τις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά που «κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο».



«Μια ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα πρέπει να διεξαχθεί. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», επέμεινε.



Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης