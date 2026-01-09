Ιράν: Εκατοντάδες διαδηλωτές στους δρόμους για 13η μέρα, αναφορές για πυροβολισμούς
Στους δρόμους για να διαδηλώσουν βγήκαν και γυναίκες - Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη
Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν κυρίως μέλη της εθνοτικής ομάδας των Μπαλούχ, ενώ πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση γυναικών. Σε βίντεο από την κινητοποίηση ακούγονται συνθήματα όπως «Από τη Ζαχεντάν σε όλο το Ιράν, δίνω τη ζωή μου για το Ιράν» και «Αυτή είναι η τελική μάχη, ο Παχλαβί θα επιστρέψει», με σαφή αναφορά στον Ρέζα Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος στηρίζει τις διαδηλώσεις από την εξορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
09.01.2026— Ali Naseri (@alireigns1011) January 9, 2026
A video released by Baluch activists shows a group of women in Zahedan holding a street protest on Friday, chanting slogans including “Death to Khamenei” and “From Zahedan to Tehran, my life for Iran.”#Iran #DigitalBlackoutIran
pic.twitter.com/m0DZWdl2j9
Σύμφωνα με τον ιστότοπο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Μπαλούχ, Haalvsh, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον ορισμένων διαδηλωτών, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κοντά στο τέμενος Μακί, όπου οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά για προσευχή πριν ξεκινήσουν την πορεία τους στους δρόμους της πόλης.
Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς έχει επιβάλει εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος του οπτικού υλικού από τις σημερινές διαδηλώσεις εμφανίζεται θολωμένο, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων.
13th day of anti-establishment protests in Iran— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 9, 2026
Video shows protesters in Zahedan, south-eastern Sistan-Baluchestan Province chanting “Death to the Dictator”.
Loc: https://t.co/B49TNRzR4M@GeoConfirmed
pic.twitter.com/BcEvs0Tb4w
Ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη
Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας μετά τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν εδώ και πολλές ημέρες.
«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία κατά τις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά που «κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο».
فوری— Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 9, 2026
گزارشات حاکی از آن است که پس از اقامه نماز جمعه در زاهدان و راهپیمایی اعتراضی مردم بلوچ، نیروهای سرکوبگر حکومتی معترضان را به رگبار بستهاند و چندین تن زخمی شدهاند.
جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ pic.twitter.com/XPPB0o5kUU
«Μια ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα πρέπει να διεξαχθεί. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα», πρόσθεσε.
Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», επέμεινε.
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.
Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.
