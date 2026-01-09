Ο Ρέζα Παχλαβί ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξη στον λαό του Ιράν: «Είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου»
Ο γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν  κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να «ακολουθήσουν το παράδειγμα» του Τραμπ, ενώ κυκλοφορούν σενάρια περί επικείμενης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον

Ο γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρέζα Παχλαβί, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υποστήριξη προς τον ιρανικό λαό και την απειλή που εκτόξευσε να «χτυπήσει» το Ιράν σε περίπτωση βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

Στο πλαίσιο ανάρτησής του στο X την Παρασκευή, ο Παχλαβί ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, τον Πρόεδρο Τραμπ, για την επανεπιβεβαίωση της υπόσχεσής του να λογοδοτήσει το καθεστώς», καλώντας ταυτόχρονα τους Ευρωπαίους ηγέτες να «ακολουθήσουν το παράδειγμά του, να σπάσουν τη σιωπή τους και να δράσουν πιο αποφασιστικά υπέρ του λαού του Ιράν».



Ο Παχλαβί, ο οποίος συνεχώς καλεί τους διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους, δήλωσε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί ζήτησαν την ελευθερία τους» στις διαδηλώσεις της Πέμπτης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόπιστες και επαληθεύσιμες εκτιμήσεις για τον αριθμό των διαδηλωτών.

Ο Τραμπ έχει δείξει υποστήριξη προς τον Παχλαβί, αν και έχει αποκλείσει για την ώρα τη συνάντηση μαζί του. Στην εκπομπή The Hugh Hewitt Show την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε αν θα συναντηθεί με τον Παχλαβί, ο Τραμπ απάντησε ότι, ενώ «είναι καλός άνθρωπος», δεν θεωρεί κατάλληλο να το κάνει ως Πρόεδρος αυτή τη στιγμή. «Τον παρακολούθησα και φαίνεται καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα ήταν κατάλληλο να το κάνω αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να αφήσουμε όλους να βγουν έξω και θα δούμε ποιος θα αναδειχθεί».
