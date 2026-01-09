Η Τεχεράνη «βλέπει» εμπλοκή ΗΠΑ και Ισραήλ στις διαδηλώσεις, αλλά «αποκλείει νέες επιθέσεις» από τις χώρες αυτές

Το καθεστώς φοβάται τον ίδιο του τον λαό, είπε η Κάγια Κάλλας για το μπλοκάρισμα σε ίντερνετ και τηλεφωνία - Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά, αλλά με επιφυλακτικότητα τις διαδηλώσεις στο Ιράν