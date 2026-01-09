Εταιρείες από Τουρκία, Εμιράτα και Κατάρ ακυρώνουν πτήσεις σε πόλεις του Ιράν
Εταιρείες από Τουρκία, Εμιράτα και Κατάρ ακυρώνουν πτήσεις σε πόλεις του Ιράν
Πάνω από 30 πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα τις τελευταίες μέρες
Τουλάχιστον 17 πτήσεις από το Ντουμπάι προς ιρανικές πόλεις – μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη, η Σιράζ και η Μασχάντ — που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα με την εταιρεία Flydubai ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της πόλης αυτής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Εξάλλου τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Turkish Airlines ακύρωσε 17 πτήσεις διάφορων εταιρειών προς ιρανικές πόλεις, ενώ η εταιρεία AJet ακύρωσε έξι πτήσεις. Σε ακυρώσεις προχώρησε και η Pegasus Airlines.
Παράλληλα τουλάχιστον δύο πτήσεις από τη Ντόχα του Κατάρ προς την Τεχεράνη, που θα αναχωρούσαν σήμερα, ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου Hamad.
Η εταιρεία Flydubai επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα πτήσεις της προς το Ιράν ακυρώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι "θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση" και θα τροποποιήσει ανάλογα το πρόγραμμα των πτήσεών της χωρίς να εξηγήσει τους λόγους για τις σημερινές ακυρώσεις.
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δεν ανέφερε τον λόγο των ακυρώσεων, όμως από χθες έχει αναφερθεί στο Ιράν διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν στη χώρα πριν 13 ημέρες.
