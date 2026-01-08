Άνεμοι 11 Μποφόρ στην Κωνσταντινούπολη αναποδογύρισαν μέχρι και νταλίκες, δείτε βίντεο
Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετώπισαν πρόβλημα στην προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ενώ υπήρξε διακοπή και των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Oι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά. Οι άνεμοι ήταν θυελλώδεις με αποτέλεσμα να ανατραπούν μέχρι και νταλίκες, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:

Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετώπισαν πρόβλημα στην προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Παράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Το πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Τοπτσουλάρ–Εσκίχισαρ, στην περιοχή της Γιάλοβας έγινε έρμαιο των θυελλωδών ανέμων.  

Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.


Στο Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε αφού παγιδεύτηκε κάτω από ένα πεσμένο δέντρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές.



