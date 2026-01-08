Κωνσταντινούπολη: Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και βροχές, αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, δείτε βίντεο

Προβλήματα στην προσγείωση πτήσεων στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 90 χλμ/ώρα – Προβλήματα και στον Κεράτιο

Κωνσταντινούπολη, πλήττοντας τις συγκοινωνίες αλλά και την καθημερινότητα.



Κωνσταντινούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πλέον σφοδρές



Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Δήμου Κωνσταντινούπολης (ΑΚΟΜ), η καταιγίδα και οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε όλη την πόλη. Η θερμοκρασία που είχε φτάσει νωρίτερα στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αναμενόταν να πέσει κατά 10 βαθμούς το βράδυ.





Προβλήματα σε συγκοινωνίες και πτήσεις

Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Παράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.



Το πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Τοπτσουλάρ–Εσκίχισαρ, στην περιοχή της Γιάλοβας έγινε έρμαιο των θυελλωδών ανέμων.



Κλείσιμο



Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.



Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση πλήττει τηνπλήττοντας τις συγκοινωνίες αλλά και την καθημερινότητα. Τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, επίπεδο που κατατάσσεται ως λίγο κάτω από την ένταση ενός τυφώνα. Ηβρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πλέον σφοδρές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών.Σύμφωνα με το(ΑΚΟΜ), η καταιγίδα και οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε όλη την πόλη. Η θερμοκρασία που είχε φτάσει νωρίτερα στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αναμενόταν να πέσει κατά 10 βαθμούς το βράδυ.Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προσγείωση στοΠαράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.Το πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Τοπτσουλάρ–Εσκίχισαρ, στην περιοχή της Γιάλοβας έγινε έρμαιο των θυελλωδών ανέμων.Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.





Στο Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε αφού παγιδεύτηκε κάτω από ένα πεσμένο δέντρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Οι ταχύτητες του ανέμου ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα (43 μίλια/ώρα) σε κάποιες περιοχές. Προβλήματα υπάρχουν και στα Δαρδανέλλια, όπου η ναυτιλία διεκόπη.







