Κωνσταντινούπολη: Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και βροχές, αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, δείτε βίντεο
Προβλήματα στην προσγείωση πτήσεων στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 90 χλμ/ώρα – Προβλήματα και στον Κεράτιο
Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση πλήττει την Κωνσταντινούπολη, πλήττοντας τις συγκοινωνίες αλλά και την καθημερινότητα.
Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών του Δήμου Κωνσταντινούπολης (ΑΚΟΜ), η καταιγίδα και οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες σε όλη την πόλη. Η θερμοκρασία που είχε φτάσει νωρίτερα στους 17-18 βαθμούς Κελσίου, αναμενόταν να πέσει κατά 10 βαθμούς το βράδυ.
Λόγω των ισχυρών ανέμων, αεροσκάφη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Παράλληλα, η καταιγίδα οδήγησε στη διακοπή όλων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
Το πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Τοπτσουλάρ–Εσκίχισαρ, στην περιοχή της Γιάλοβας έγινε έρμαιο των θυελλωδών ανέμων.
Οι ισχυροί άνεμοι αναποδογύρισαν δέντρα σε διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι δρόμοι έπρεπε να κλείσουν λόγω πτώσεων δέντρων.
Προβλήματα σε συγκοινωνίες και πτήσεις
İstanbul'da rüzgar hızının 90 km/s'ye ulaşması sonrasında bazı uçaklar Sabiha Gökçen Havalima'nını pas geçti: pic.twitter.com/d3yAENf89x— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 8, 2026
Yalova'da Topçular-Eskihisar seferini yapan feribot fırtınaya yakalandı.— TRT HABER (@trthaber) January 8, 2026
Sürüklenen feribotta yüzlerce yolcu bulunuyor. pic.twitter.com/iZdWbdCebt
Istanbul, today pic.twitter.com/8qLTpqzSgK— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 8, 2026
Στο Μπαχτσελεβλέρ, ένα άτομο τραυματίστηκε αφού παγιδεύτηκε κάτω από ένα πεσμένο δέντρο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Οι ταχύτητες του ανέμου ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα (43 μίλια/ώρα) σε κάποιες περιοχές. Προβλήματα υπάρχουν και στα Δαρδανέλλια, όπου η ναυτιλία διεκόπη.
Istanbul looks like Caribbean today pic.twitter.com/5nt0kQYSSB— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 8, 2026
🔴 İstanbul’da şiddetli fırtına etkili oluyor.pic.twitter.com/CrkOmTLnS7— Conflict (@ConflictTR) January 8, 2026
