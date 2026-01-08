Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Μερτς: Πρέπει να αυξήσουμε το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία
«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν τη θέλει» τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος
Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία και να αναγκάσει τη Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.
«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν τη θέλει» δήλωσε ο Μερτς μετά τις συνομιλίες στο συνέδριο του συντηρητικού αδελφού κόμματος της Βαυαρίας.
«Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το τίμημα αυτού του πολέμου - η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να τον συνεχίσει» είπε ο Μερτς.
