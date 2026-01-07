Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: Είναι όλα ανοιχτά, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή

Η απόκτηση της Γροιλανδίας, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του» τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Διπλωματία θέλαμε και για τη Βενεζουέλα, αλλά ο Μαδούρο είναι ανεύθυνος, είπε