Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: Είναι όλα ανοιχτά, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή
Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: Είναι όλα ανοιχτά, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή
Η απόκτηση της Γροιλανδίας, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του» τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Διπλωματία θέλαμε και για τη Βενεζουέλα, αλλά ο Μαδούρο είναι ανεύθυνος, είπε
Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά «ενεργά» την πιθανή αγορά της Γροιλανδίας, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει προτεραιότητα σε μια διπλωματική λύση, αλλά «(διατηρεί) τις επιλογές του ανοιχτές».
«Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή, όπως είδατε, ο [Τραμπ] το προσπάθησε με τον Νικολά Μαδούρο, αλλά δυστυχώς ήταν ένας παράνομος δικτάτορας και ανεύθυνο άτομο. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε αυτή την επιχείρηση επιβολής του νόμου και τώρα ο Νικολά Μαδούρο βρίσκεται σε μια φυλακή στη Νέα Υόρκη» ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου..
Η απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του», περιγράφοντας τη Γροιλανδία ως «ευνοϊκή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».
Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».
Ερωτώμενη γιατί ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μια πιθανότητα που έχει προκαλέσει σημαντική αντίδραση από τη Δανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ δήλωσε πως: «Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία».
«Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή, όπως είδατε, ο [Τραμπ] το προσπάθησε με τον Νικολά Μαδούρο, αλλά δυστυχώς ήταν ένας παράνομος δικτάτορας και ανεύθυνο άτομο. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε αυτή την επιχείρηση επιβολής του νόμου και τώρα ο Νικολά Μαδούρο βρίσκεται σε μια φυλακή στη Νέα Υόρκη» ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου..
Η απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του», περιγράφοντας τη Γροιλανδία ως «ευνοϊκή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».
Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».
Ερωτώμενη γιατί ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μια πιθανότητα που έχει προκαλέσει σημαντική αντίδραση από τη Δανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ δήλωσε πως: «Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα