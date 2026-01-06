Ο Τραμπ θα επιχειρήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ να αγοράσει την Γροιλανδία: Η χρήση του στρατού είναι πάντα μια επιλογή, λέει ο Λευκός Οίκος

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί εθνική προτεραιότητα ασφαλείας και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην Αρκτική» απάντησε σε ερώτηση του Reuters ο Λευκός Οίκος

Η Γροιλανδία, λόγω της στρατηγικής της θέσης στην Αρκτική και της αυξανόμενης σημασίας της περιοχής στο παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός διπλωματικού επεισοδίου.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει επίσηματρεις φορές στην ιστορία να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Και τις τρεις, η απάντηση ήταν αρνητική.





Αναλυτικά:



1. 1867 – Η πρώτη απόπειρα (μετά την αγορά της Αλάσκας)



Λίγο μετά την αγορά της Αλάσκας από τη Ρωσία, επί προεδρίας Άντριου Τζόνσον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέτασε σοβαρά την ιδέα απόκτησης και της Γροιλανδίας (μαζί με την Ισλανδία).

Η λογική ήταν στρατηγική και εμπορική.

Δεν υποβλήθηκε ποτέ επίσημη προσφορά στη Δανία.

Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε σιωπηρά.

Θεωρείται ημιεπίσημη απόπειρα, αλλά καταγεγραμμένη.



2. 1946 – Η επίσημη προσφορά του Ψυχρού Πολέμου



Η πρώτη καθαρά επίσημη απόπειρα.



Επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, οι ΗΠΑ:

προσέφεραν 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στη Δανία,

θεωρώντας τη Γροιλανδία κρίσιμη για την άμυνα του Ατλαντικού και της Αρκτικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.



Η Δανία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, αλλά επέτρεψε τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία (βάση Θούλη).



Αυτή είναι η πιο σαφής και τεκμηριωμένη απόπειρα αγοράς.



3. 2019 – Η απόπειρα Τραμπ (και η ρήξη)



Κατά την πρώτη του θητεία, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε δημοσίως το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας. Η πρόταση παρουσιάστηκε αρχικά ως «στρατηγική συζήτηση». Η Δανία απάντησε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Ο Τραμπ αντέδρασε, ακυρώνοντας επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη. Δεν υπήρξε επίσημη προσφορά χρημάτων, αλλά ήταν πολιτικά σαφής και δημόσια διατυπωμένη απόπειρα.