Νεκρός Ρώσος μεγιστάνας, το ελικόπτερό του έμπλεξε σε καλώδια και συνετρίβη: Δείτε βίντεο
Νεκρός είναι ο Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας μεταφορών, ενώ φέρεται να μην υπήρχε άδεια για τη συγκεκριμένη πτήση
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένα ελικόπτερο στο Περμ στα Ουράλια όρη της Ρωσίας, συντρίβεται όταν μπλέκεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης.
Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT φαίνεται το σκούρο ελικόπτερο να πετά σε σχετικό χαμηλό ύψος να μπλέκεται στα καλώδια και στη συνέχεια να συντρίβεται στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι.
Δείτε το βίντεο
Από την πρόσκρουση φέρονται να είναι νεκροί οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου, με τον έναν μάλιστα να είναι ο Ρώσος εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας.
Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής που δείχνουν ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.
Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μπλεχτεί σε εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης πριν από τη συντριβή, αν και η EMERCOM δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη λεπτομέρεια.
Δεν υπήρχε άδεια για την πτήσηΜάλιστα, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της εταιρείας, και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.
