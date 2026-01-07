Ο δράστης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown ομολόγησε σε βίντεο πριν αυτοκτονήσει: «Είμαι ζώο, όπως και ο Τραμπ»

Το βίντεο εντοπίστηκε στην αποθήκη στο Νιού Χάμσαϊρ όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε - «Δεν με νοιάζει πώς θα με κρίνετε» εμφανίζεται να λέει, χωρίς να αποκαλύπτει ωστόσο το κίνητρό του