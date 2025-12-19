Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για την αιματηρή επίθεση στο Brown, είχε σκοτώσει και έναν καθηγητή του MIT

Ο 48χρονος Πορτογάλος εντοπίστηκε σε αποθήκη, ενώ στο σημείο υπήρχαν και αποδεικτικά στοιχεία που τον συνέδεαν με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Ivy League - Πώς έφτασαν οι Αρχές στον εντοπισμό του

Κλαούντιο Βαλέντε, ο άνδρας που οι αμερικανικές Αρχές θεωρούσαν βασικό ύποπτο για την αιματηρή επίθεση στο



Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται αστυνομικές πηγές και νομικά έγγραφα, ο 48χρονος Πορτογάλος είχε σκοτώσει και έναν καθηγητή του MIT μετά το «χτύπημα» στο Brown. Ο καθηγητής ονομαζόταν Νούνο Λουρέιρο και ο Καλέντε είχε παρακολουθήσει το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα μαζί του στη χώρα καταγωγής τους.







Ο Καλέντε εντοπίστηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκαν μια τσάντα ταχυδρόμου, όπλα και άλλα στοιχεία που τον συνέδεαν με το έγκλημα.



Πώς έγινε ο εντοπισμός του δράστη









Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, η Αστυνομία του Providence έλαβε ανώνυμη ειδοποίηση που παρέπεμπε σε ανάρτηση στο Reddit. Ο χρήστης ανέφερε ότι είχε δει τον φερόμενο ως δράστη να κινείται στην περιοχή και καλούσε τις Αρχές να ερευνήσουν ένα αυτοκίνητο Nissan με πινακίδες Φλόριντας, πιθανότατα ενοικιασμένο. Το όχημα ήταν σταθμευμένο δίπλα σε ένα μικρό βοηθητικό κτίσμα, κοντά στην Ιστορική Εταιρεία του Ρόουντ Άιλαντ, σε απόσταση ενός τετραγώνου από το σημείο της προηγούμενης παρατήρησης.



Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο χρήστης του Reddit, τον οποίο οι Αρχές περιγράφουν ως άτομο «που βρισκόταν κοντά» με το πρόσωπο ενδιαφέροντος, προσήλθε κατόπιν αυτοβούλως στην Αστυνομία του Providence και συνεργάστηκε με τους ερευνητές.



Κατά την επανεξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα μερικώς κρυμμένο από δέντρα του οικοπέδου, στοιχείο που ταίριαζε τόσο με την ανώνυμη καταγγελία όσο και με την προηγούμενη χαρτογράφηση των κινήσεων του υπόπτου. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το αυτοκίνητο ήταν ενοικιασμένο στο όνομα του Κλαούντιο Βαλέντε.



Το ιστορικό των δύο επιθέσεων

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Μπράουν όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δυο φοιτητές --η Έλλα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ-- σκοτώθηκαν και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν.



Καθηγητής στο MIT από το 2016, όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική, ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.



Ο άνδρας κηρύχτηκε νεκρός το πρωί της επομένης στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.



Αρχικά, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εκτιμούσε πως δεν υπήρχε «καμιά σχέση» ανάμεσα στις δυο υποθέσεις.



Την Κυριακή άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Μπράουν, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.



Έκτοτε η έρευνα δεν έμοιαζε να προχωρά, με τις αρχές να πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις προς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους για να αναγνωριστούν δυο άνδρες που καταγράφτηκαν από κάμερες στους δρόμους της Πρόβιντενς.