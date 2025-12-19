Αναστέλλεται η παροχής βίζας με λοταρία στις ΗΠΑ: Μέσω αυτής φέρεται να μπήκε στη χώρα ο δράστης της επίθεσης στο Brown
Πανεπιστήμιο Brown ΗΠΑ

Αναστέλλεται η παροχής βίζας με λοταρία στις ΗΠΑ: Μέσω αυτής φέρεται να μπήκε στη χώρα ο δράστης της επίθεσης στο Brown

Το 2017, ο Πρόεδρος Τραμπ αγωνίστηκε για να τερματίσει αυτό το πρόγραμμα, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Αασφάλειας Κρίστι Νόεμ

Αναστέλλεται η παροχής βίζας με λοταρία στις ΗΠΑ: Μέσω αυτής φέρεται να μπήκε στη χώρα ο δράστης της επίθεσης στο Brown
Στην άμεση αναστολή του προγράμματος βίζας μέσω λοταρίας, γραφειοκρατικά γνωστή ως DV1, ανακοίνωσε ότι προχωρά η αμερικανική κυβέρνηση σύμφωνα με την Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Σε ανάρτησή της, η Νόεμ αναφέρει ότι ο φερόμενος ως δράστης του αιματηρού επεισοδίου στο πανεπιστήμιο Brown Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, είχε λάβει βίζα με αυτή τη διαδικασία. 

Αναλυτική η ανάρτηση της Νόεμ αναφέρει:

«Ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, Κλαούντιο Μανουέλ Νέβες Βαλέντε, εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του προγράμματος βίζας μετανάστευσης (DV1) το 2017 και του χορηγήθηκε πράσινη κάρτα. Αυτό το φριχτό άτομο δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί στη χώρα μας.

Το 2017, ο Πρόεδρος Τραμπ αγωνίστηκε για να τερματίσει αυτό το πρόγραμμα, μετά την καταστροφική επίθεση με φορτηγό στη Νέα Υόρκη από έναν τρομοκράτη του ISIS, ο οποίος εισήλθε στο πρόγραμμα DV1 και δολοφόνησε οκτώ άτομα.

Κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, δίνω αμέσως εντολή στην USCIS να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμα DV1 για να διασφαλίσει ότι δεν θα πληγούν περισσότεροι Αμερικανοί από αυτό το καταστροφικό πρόγραμμα».

Εντοπίστηκε νεκρός 

Σημειώνεται ότι ο 48χρονος Βαλέντε πορτογαλικής καταγωγής,  που φέρεται να σκότωσε δύο φοιτητές του πανεπιστημίου Brown κι έναν καθηγητή του ΜΙΤ, εντοπίστηκε χθες νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία του Πρόβιντενς.

Το σύστημα παροχής βίζας μέσω λοταρίας ξεκίνησε το 1990 και επιτρέπει την παροχή άδειας παραμονής στις ΗΠΑ σε περίπου 50.000 ανθρώπους ετησίως με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και την καταγωγή.

Πριν τη χορήγηση της βίζας αυτής, όσοι κληρώνονται υποβάλλονται σε εξέταση και συνέντευξη.
