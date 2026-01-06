Ένας νεκρός σε επιδρομή drone της Ουκρανίας σε περιφέρεια της Ρωσίας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drone

Ένας νεκρός σε επιδρομή drone της Ουκρανίας σε περιφέρεια της Ρωσίας, δείτε βίντεο

Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά

Ένας νεκρός σε επιδρομή drone της Ουκρανίας σε περιφέρεια της Ρωσίας, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.

Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης