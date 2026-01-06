Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ένας νεκρός σε επιδρομή drone της Ουκρανίας σε περιφέρεια της Ρωσίας, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός σε επιδρομή drone της Ουκρανίας σε περιφέρεια της Ρωσίας, δείτε βίντεο
Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.
Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.
Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.
Debris from a #Ukrainian #drone hit a residential high-rise in #Russia’s #Tver region, sparking a fire around the 9th floor. One person was killed & three others injured. Several apartments were damaged, residents evacuated, and the fire was put out by 3:45 a.m., officials said. pic.twitter.com/ipFRt3O5qQ— Uzbek Now (@UzbekNow) January 6, 2026
In Tver (RF), Russian electronic warfare directed a drone into a residential building 😁👇— Гакрукс (@Gakruks1) January 6, 2026
"Tver, an electronic warfare system is in operation on UAV.
❗Danger alerts are being issued across Russia - monitoring.rf
4:32 pm" 💥🔥👏👏👏 pic.twitter.com/hKeXoFyyU8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα