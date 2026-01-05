Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Λούλα Ντα Σίλβα ήθελε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αναφορικά με την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Καράκας κατά την οποία Αμερικανοί κομάντος αιχμαλώτισαν τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, και τους μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στην ενημέρωση από τη βραζιλιάνικη προεδρία, δεν παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία Λούλα-Ροντρίγκες.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού».
Η 56χρονη Ντέλσι Ροδρίγκες, αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ορκίστηκε σήμερα προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας.
Ήθελε να επαληθεύσει αναφορές για την επιχείρηση σύλληψης του ΜαδούροΚυβερνητική πηγή από την Μπραζίλια ανέφερε πως ο Λούλα τηλεφώνησε στη Ροντρίγκες για να επαληθεύσει αναφορές που είχε δει σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.
