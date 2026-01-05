Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον κυβερνήτη της Μινεσότα: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου»

Είμαι βέβαιος ότι τα γεγονότα θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύψουν μια εξαιρετικά αδίστακτη και πλούσια ομάδα "ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ"

ένα από τα «βαριά χαρτιά» των Δημοκρατικών,

Κλείσιμο

Αναλυτικά, η ανάρτηση: