Πολωνία: Η Βαρσοβία δηλώνει έτοιμη να δεχθεί 14 τραυματίες από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
Η Πολωνία πρότεινε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των ασθενών
Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί στα νοσοκομεία της 14 τραυματίες από την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μπαρ στο ελβετικό θέρετρο του σκι Κραν Μοντανά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.
Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εκατό περίπου, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία.
«Έπειτα από αίτημα της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ειδική ιατρική φροντίδα σε 14 τραυματίες στα πολωνικά νοσοκομεία», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει ετοιμάσει 14 κλίνες στο νοσοκομείο της πόλης Σιεμιανοβίτσε Σλάσκιε (νότια), που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.
Πρόκειται για τέσσερις κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δέκα κλίνες για ασθενείς που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, δήλωσε η Καρολίνα Γκαλέτσκα στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.
Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε την αποστολή αεροπλάνων για να μεταφέρουν τους τραυματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να διακομιστούν σε πολωνικά νοσοκομεία.
Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 2, 2026
