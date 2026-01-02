Πολωνία: Η Βαρσοβία δηλώνει έτοιμη να δεχθεί 14 τραυματίες από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

είναι έτοιμη να δεχθεί στα νοσοκομεία τηςαπό την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μπαρ στο ελβετικό θέρετρο του σκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός.Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εκατό περίπου, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία.«Έπειτα από αίτημα της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ειδική ιατρική φροντίδα σε 14 τραυματίες στα πολωνικά νοσοκομεία», έγραψε οστο X.Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει ετοιμάσει 14 κλίνες στο νοσοκομείο της πόλης Σιεμιανοβίτσε Σλάσκιε (νότια), που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.Πρόκειται για τέσσερις κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δέκα κλίνες για ασθενείς που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, δήλωσε ηστο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεωνΗ Πολωνία πρότεινε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, κυρίως προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση των ασθενών.Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, πρότεινε την αποστολή αεροπλάνων για να μεταφέρουν τους τραυματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να διακομιστούν σε πολωνικά νοσοκομεία.