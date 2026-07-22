Τραγωδία στο Περού: Δέκα νεκροί, ανάμεσα τους πέντε παιδιά, από φωτιά σε δύο κατοικίες
ΚΟΣΜΟΣ
Περού Φωτιά

Τραγωδία στο Περού: Δέκα νεκροί, ανάμεσα τους πέντε παιδιά, από φωτιά σε δύο κατοικίες

Εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας

Τραγωδία στο Περού: Δέκα νεκροί, ανάμεσα τους πέντε παιδιά, από φωτιά σε δύο κατοικίες
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λίμα του Περού, όπου φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικογενειακή κατοικία κόστισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε ανήλικα παιδιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα σε σπίτι στη συνοικία Λα Βικτόρια, μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πρωτεύουσας, και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο κατοικίες.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της περουβιανής αστυνομίας, Όσκαρ Αριόλα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών. Η δέκατη σορός ανήκει σε ακόμη ένα θύμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Όπως δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας, ιατροδικαστές και ειδικοί πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αναφέρουν ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι εκείνο του εμπρησμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή δρα κύκλωμα εκβιαστών, το οποίο φέρεται να είχε απειλήσει επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που λειτουργεί στη γειτονιά.

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Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επίσημα το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

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