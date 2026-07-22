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Τραγωδία στο Περού: Δέκα νεκροί, ανάμεσα τους πέντε παιδιά, από φωτιά σε δύο κατοικίες
Εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας συγκαταλέγονται στα θύματα της τραγωδίας
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα σε σπίτι στη συνοικία Λα Βικτόρια, μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πρωτεύουσας, και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο κατοικίες.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της περουβιανής αστυνομίας, Όσκαρ Αριόλα, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειας Βίλτσες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών ηλικίας 3, 6, 6, 8 και 15 ετών. Η δέκατη σορός ανήκει σε ακόμη ένα θύμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
🚨 Tragedia en La Victoria. Un devastador incendio cobró la vida de diez integrantes de una misma familia, entre ellos cinco menores de edad. Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro y no se descarta , el país se une al dolor de sus seres queridos.— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2026
Vecinos… pic.twitter.com/n7Llrqzztm
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Όπως δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας, ιατροδικαστές και ειδικοί πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο.
Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αναφέρουν ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι εκείνο του εμπρησμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή δρα κύκλωμα εκβιαστών, το οποίο φέρεται να είχε απειλήσει επιχείρηση ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσικλετών που λειτουργεί στη γειτονιά.
#DePlaneta | 10 personas (entre ellos menores de edad) perdieron la vida esta madrugada a causa de un incendio urbano en cuadra 4 de calle Pisagua, en Lima, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de #Perú (@COENPeru).— Diario El Salvador (@elsalvador) July 22, 2026
Video de @peru21noticias pic.twitter.com/l2vch0RqpT
Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επίσημα το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.
Un incendio de grandes proporciones registrado la madrugada de hoy en una vivienda ubicada en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de La Victoria, dejó diez fallecidos, entre ellos cinco menores de edad. La emergencia fue controlada por efectivos del Cuerpo General de… pic.twitter.com/3o9Rq9XO76— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2026
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