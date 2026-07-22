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Ο καιρός τρελάθηκε στη Λάρισα: Φωτιά στο ένα χωριό, μπουρίνι και χαλαζόπτωση σε άλλο, δείτε βίντεο
Ο καιρός τρελάθηκε στη Λάρισα: Φωτιά στο ένα χωριό, μπουρίνι και χαλαζόπτωση σε άλλο, δείτε βίντεο
Πτώση δέντρου έξω από το Αχίλλιο - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική
Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Τετάρτη σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας καθώς την ώρα που στην πόλη καταγράφηκε μια σύντομη και ασθενής βροχόπτωση, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις έπληξαν χωριά της περιοχής ενώ την ίδια ώρα σε άλλη περιοχή ξέσπασε φωτιά.
Ειδικότερα, στη Σπηλιά Κισσάβου, λίγο μετά τις 19:30, ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι έκανε την εμφάνισή του, ενώ από τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Παράλληλα, έξω από το Αχίλλιο Λάρισας σημειώθηκε πτώση δέντρου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τα έντονα φαινόμενα.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με το onlarissa.gr, πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Ζαππείου Λάρισας, όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση.
Ειδικότερα, στη Σπηλιά Κισσάβου, λίγο μετά τις 19:30, ισχυρό μπουρίνι συνοδευόμενο από χαλάζι έκανε την εμφάνισή του, ενώ από τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Παράλληλα, έξω από το Αχίλλιο Λάρισας σημειώθηκε πτώση δέντρου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τα έντονα φαινόμενα.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με το onlarissa.gr, πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Ζαππείου Λάρισας, όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση.
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