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Τουλάχιστον 15 τραυματίες μετά από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 15 τραυματίες μετά από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, δείτε βίντεο
Ένα άτομο, το οποίο είχε παγιδευτεί και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την Πυροσβεστική, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ένα τραμ ακινητοποιείται καθώς εισέρχονταν στη γέφυρα από την κατεύθυνση του κέντρου της πόλης και στη συνέχεια ένα δεύτερο τραμ πέφτει πάνω του.
Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τραμ στις γραμμές 3 και 5.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ένα τραμ ακινητοποιείται καθώς εισέρχονταν στη γέφυρα από την κατεύθυνση του κέντρου της πόλης και στη συνέχεια ένα δεύτερο τραμ πέφτει πάνω του.
Σύμφωνα με το nltimes, ένα άτομο, το οποίο είχε παγιδευτεί και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την Πυροσβεστική, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Tram rijdt tegen stilstaande tram op Erasmusbrug, Rotterdam. Minstens 15 gewonden.— Lou Lewinsky 2 (@lewinskylou2) July 22, 2026
🥴pic.twitter.com/BCB3gEMJ26
Η εταιρεία μεταφορών RET δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ πρόσθεσε ότι είναι συγκλονισμένη από το βίντεο και ότι οι σκέψεις της είναι με τους τραυματίες και τους επιβάτες. Δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
🇳🇱 PAYS-BAS : 15 blessés dont un grave dans une spectaculaire collision entre deux tramways sur le célèbre pont Érasme de #Rotterdam. pic.twitter.com/ztPoDt7MkH— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 22, 2026
Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τραμ στις γραμμές 3 και 5.
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