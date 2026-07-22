Τουλάχιστον 15 τραυματίες μετά από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τραμ Ρότερνταμ

Τουλάχιστον 15 τραυματίες μετά από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, δείτε βίντεο

Ένα άτομο, το οποίο είχε παγιδευτεί και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την Πυροσβεστική, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τουλάχιστον 15 τραυματίες μετά από σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, δείτε βίντεο
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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση δύο τραμ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ένα τραμ ακινητοποιείται  καθώς εισέρχονταν στη γέφυρα από την κατεύθυνση του κέντρου της πόλης και στη συνέχεια ένα δεύτερο τραμ πέφτει πάνω του.

Σύμφωνα με το nltimes, ένα άτομο, το οποίο είχε παγιδευτεί και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την Πυροσβεστική, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

Η εταιρεία μεταφορών RET δήλωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ πρόσθεσε ότι είναι συγκλονισμένη από το βίντεο και ότι οι σκέψεις της είναι με τους τραυματίες και τους επιβάτες. Δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τραμ στις γραμμές 3 και 5.
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