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Προειδοποίηση από την επιχείρηση «Ασπίδες» για την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, ποια πλοία καλούνται να αποχωρήσουν
Προειδοποίηση από την επιχείρηση «Ασπίδες» για την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, ποια πλοία καλούνται να αποχωρήσουν
Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί ότι ενδέχεται οι επιθέσεις να περιλαμβάνουν τη χρήση πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας αλλά και μικρών ταχύπλοων
Η επιχείρηση «Ασπίδες» με σημερινή της ενημέρωση συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν «έως ότου το επίπεδο κινδύνου» για ενδεχόμενο χτύπημα των Χούθι «μειωθεί».
Όπως υπογραμμίζεται από την επιχείρηση «Ασπίδες» ενδέχεται οι επιθέσεις να περιλαμβάνουν τη χρήση πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας αλλά και μικρών ταχύπλοων.
Τα εμπορικά πλοία που είναι αναγκαίο να πλεύσουν ανατολικά του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας πρέπει να επιδείξουν «αυξημένη επαγρύπνηση» και «στενό συντονισμό» με το Maritime Security Centre - Indian Ocean.
Από την πλευρά της, η επιχείρηση «Ασπίδες», ως απάντηση «στο περιβάλλον απειλών» που διαμορφώνεται έχει «ενισχύσει τα προστατευτικά μέτρα για να υποστηρίξει τα πλοία» ενώ έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα από «χαμηλό» σε «μέτριο» διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο κινδύνου στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν σε «μέτριο».
Η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η γνωστοποίηση από πλευράς Χούθι για το ναυτικό εμπάργκο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου «αντιπροσωπεύει σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής τους και αποσκοπεί «να προκαλέσει πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προς το Ριάντ για να ικανοποιήσει αιτήματα (των Χούθι)».
Η επιχείρηση «Ασπίδες» τονίζει ότι ανάμεσα στα αιτήματα περιλαμβάνονται το εκ νέου άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που ελέγχονται από τους Χούθι, ανθρωπιστικά μέτρα αλλά και ανταλλαγές κρατουμένων.
Όπως υπογραμμίζεται από την επιχείρηση «Ασπίδες» ενδέχεται οι επιθέσεις να περιλαμβάνουν τη χρήση πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας αλλά και μικρών ταχύπλοων.
Τα εμπορικά πλοία που είναι αναγκαίο να πλεύσουν ανατολικά του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας πρέπει να επιδείξουν «αυξημένη επαγρύπνηση» και «στενό συντονισμό» με το Maritime Security Centre - Indian Ocean.
Από την πλευρά της, η επιχείρηση «Ασπίδες», ως απάντηση «στο περιβάλλον απειλών» που διαμορφώνεται έχει «ενισχύσει τα προστατευτικά μέτρα για να υποστηρίξει τα πλοία» ενώ έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στη Βόρεια Ερυθρά Θάλασσα από «χαμηλό» σε «μέτριο» διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο κινδύνου στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν σε «μέτριο».
Η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η γνωστοποίηση από πλευράς Χούθι για το ναυτικό εμπάργκο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου «αντιπροσωπεύει σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής τους και αποσκοπεί «να προκαλέσει πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προς το Ριάντ για να ικανοποιήσει αιτήματα (των Χούθι)».
Η επιχείρηση «Ασπίδες» τονίζει ότι ανάμεσα στα αιτήματα περιλαμβάνονται το εκ νέου άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που ελέγχονται από τους Χούθι, ανθρωπιστικά μέτρα αλλά και ανταλλαγές κρατουμένων.
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