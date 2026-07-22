Συνελήφθη άνδρας στη Νέα Μάκρη για πρόκληση πυρκαγιάς, έκοβε φοίνικα με ακραίο κίνδυνο φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Φωτιά Νέα Μάκρη

Συνελήφθη άνδρας στη Νέα Μάκρη για πρόκληση πυρκαγιάς, έκοβε φοίνικα με ακραίο κίνδυνο φωτιάς

Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ

Συνελήφθη άνδρας στη Νέα Μάκρη για πρόκληση πυρκαγιάς, έκοβε φοίνικα με ακραίο κίνδυνο φωτιάς
Στη σύλληψη ενός άνδρα στη Νέα Μάκρη προχώρησαν την Τρίτη ανακριτικά κλιμάκια της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια εργασιών σε ημέρα ακραίου κινδύνου.

Σύμφωνα ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στη Νέα Μάκρη, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φοίνικα με Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς Κατηγορίας 5 (Ακραίος Κίνδυνος), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την παράβαση του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 832.680,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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