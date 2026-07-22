Άνοιξε ξανά η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο, αλλά χωρίς πολύτιμα αντικείμενα μετά την κινηματογραφική ληστεία
ΚΟΣΜΟΣ
Μουσείο Λούβρου Λούβρο

Άνοιξε ξανά η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο, αλλά χωρίς πολύτιμα αντικείμενα μετά την κινηματογραφική ληστεία

Σύμφωνα με τον διευθυντή του μουσείου Κριστόφ Λεριμπό, τα πολύτιμα εκθέματα θα παρουσιαστούν σε διαφορετικό και πιο ασφαλές σημείο

Άνοιξε ξανά η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο, αλλά χωρίς πολύτιμα αντικείμενα μετά την κινηματογραφική ληστεία
Η αίθουσα του Απόλλωνα στο Μουσείο του Λούβρου άνοιξε ξανά τις πόρτες της για το κοινό την Τετάρτη (22/7), εννέα μήνες μετά την κινηματογραφική ληστεία βασιλικών κοσμημάτων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε αναδείξει σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του πλέον επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο.

Οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να θαυμάσουν τον πλούσιο διάκοσμο του 17ου αιώνα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Λούβρου. Ωστόσο, στις προθήκες της αίθουσας δεν υπάρχουν πλέον κοσμήματα, καθώς, σύμφωνα με τον διευθυντή του μουσείου Κριστόφ Λεριμπό, τα πολύτιμα εκθέματα θα παρουσιαστούν σε διαφορετικό και πιο ασφαλές σημείο.

Η αίθουσα δημιουργήθηκε την εποχή του νεαρού Λουδοβίκου ΙΔ' και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη φημισμένη αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Λουί Λε Βο και διακοσμήθηκε από τον ζωγράφο Σαρλ Λε Μπρεν, με κεντρικό θέμα τον ήλιο, προς τιμήν του Γάλλου μονάρχη.

Δείτε βίντεο:

Η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ χαρακτήρισε την επαναλειτουργία της αίθουσας σύμβολο μιας νέας αρχής για το μουσείο, έπειτα από ένα γεγονός που, όπως είπε, αποτέλεσε «τραύμα για ολόκληρο τον κόσμο». Παράλληλα, δεσμεύθηκε για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα μουσεία όλης της χώρας.

Η ληστεία σημειώθηκε τον Οκτώβριο, όταν δύο άνδρες στάθμευσαν έξω από το Λούβρο ένα ανυψωτικό μηχάνημα μετακομίσεων, μέρα μεσημέρι. Ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο και άνοιξαν τις προθήκες με τροχούς, προτού διαφύγουν με σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους.

Η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για άμεση συμμετοχή στη ληστεία, έχουν κατηγορηθεί και τεθεί υπό κράτηση. Παρ' όλα αυτά, τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα, με εξαίρεση ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ', το οποίο βρέθηκε κατεστραμμένο κοντά στο μουσείο και υποβάλλεται σε εργασίες αποκατάστασης.

Κλείσιμο
Τον Φεβρουάριο, η Λοράνς ντε Καρ, η οποία ήταν επικεφαλής του Λούβρου την περίοδο της ληστείας, υπέβαλε την παραίτησή της έπειτα από έντονη κριτική για το περιστατικό, αλλά και για τις επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων σχετικά με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας.

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