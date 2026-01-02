Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες και οκτώ αγνοούμενοι στη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες και οκτώ αγνοούμενοι στη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα το βράδυ εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

