Διαφημιστικό βίντεο για τα πάρτι του μπαρ στο Κραν Μοντανά έδειχνε σερβιτόρες να κρατούν σαμπάνιες με αναμμένα πυροτεχνήματα
Αν και ιδιαίτερα δημοφιλές στη νεολαία, το μπαρ «Le Constellation» συγκέντρωνε πολύ μέτριες βαθμολογίες στο τομέα ασφάλειας σε πλατφόρμες αξιολόγησης - Επικρίσεις για την ποιότητα εξυπηρέτησης γίνονταν και στο ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών
Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς ακόμη, βρίσκεται πλέον το μπαρ «Le Constellation», όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
Οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία έθεσε και η εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ στη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης το απόγευμα της Πέμπτης: πώς ήταν δυνατόν η φωτιά να εξαπλωθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά και αν τηρούνταν επαρκώς τα μέτρα ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία από το εσωτερικό του καταστήματος φαίνεται να αναδεικνύουν σοβαρές αδυναμίες, ενώ ένα προωθητικό βίντεο που ήρθε στο προσκήνιο και το οποίο είχε ανεβάσει η ίδια η επιχείρηση στο YouTube για το μοιραίο πρωτοχρονιάτικο πάρτι, ενδέχεται να αποτελέσει «κλειδί» στις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και τις εκρήξεις.
Στο υλικό φαίνονται γυναίκες να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία προεξέχουν αναμμένα πυροτεχνήματα, ενώ άλλες μεταφέρουν ολόκληρους κουβάδες με παρόμοια αντικείμενα στους ώμους τους. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αντίστοιχα πυροτεχνήματα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας το μοιραίο βράδυ, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, προκάλεσαν ανάφλεξη στην οροφή του καταστήματος.
Πίσω, ωστόσο, από τη λαμπερή εικόνα, έρχονται στο φως ενδείξεις σοβαρών ελλείψεων ασφαλείας. Σύμφωνα με πλατφόρμες αξιολόγησης, το κατάστημα συγκέντρωνε μόλις 6,5 στα 10 στον τομέα της ασφάλειας. Πρώην θαμώνας δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μία είσοδος και έξοδος, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η εκτεταμένη χρήση ξύλινων στοιχείων στη διακόσμηση, καθώς και η ύπαρξη ξεχωριστού χώρου καπνίσματος, παράγοντες που εκ των υστέρων θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι.
Το «Le Constellation» άνοιξε το 2015 από ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική, το οποίο είχε αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του τότε εγκαταλελειμμένου κτιρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Tages-Anzeiger. Παρότι οι ιδιοκτήτες θεωρούνταν ανερχόμενοι επιχειρηματίες στην περιοχή, δεν έλειψαν οι επικρίσεις σε διαδικτυακές κριτικές για την εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό και τη σχέση ποιότητας-τιμής.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά, η διαδικτυακή παρουσία του μπαρ εξαφανίστηκε: οι λογαριασμοί του σε Facebook και Instagram κατέβηκαν, ενώ στην Google το κατάστημα εμφανίζεται πλέον ως «προσωρινά κλειστό». Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι κινήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με το περιστατικό.
Χαμηλές βαθμολογίες για την ασφάλειαΤο «Le Constellation» αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή του δημοφιλούς χιονοδρομικού θερέτρου στο καντόνι Βαλέ. Λειτουργούσε ως καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας και ως μπαρ και νυχτερινό κέντρο τη νύχτα, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 300 ατόμων. DJs εμφανίζονταν τακτικά, ενώ το νεανικό και διεθνές κοινό το είχε καθιερώσει ως αγαπημένο προορισμό μετά το σκι και διασκέδαση μέχρι αργά.
