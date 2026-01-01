Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Γιγαντιαία πυρκαγιά κατέστρεψε ναό του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ, δείτε βίντεο
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Vondelkerk, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, με θέα ένα από τα κυριότερα πάρκα της πόλης από το 1872
Ο πύργος ύψους 50 μέτρων κατέρρευσε και η στέγη υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές του Άμστερνταμ.
Η πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης της ολλανδικής αστυνομίας Νίνε Κόοιμαν έκανε λόγο για έναν «πρωτόγνωρο αριθμό βιαιοπραγιών σε βάρος της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης» κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς.
Η αξιωματικός δήλωσε πως και η ίδια στοχοθετήθηκε τρεις φορές από ρίψεις πυροτεχνημάτων και άλλων εκρηκτικών, την ώρα που συμμετείχε σε μια περιπολία στο Άμστερνταμ.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχές εξέδωσαν έναν σπάνιο συναγερμό σε εθνικό επίπεδο στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποιώντας τον πληθυσμό να μην καλεί τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, λόγω του φόρτου εργασίας, εφόσον δεν κινδυνεύουν ζωές.
Επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη Μπρέντα, άγνωστο πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της αστυνομίας.
Δύο άνθρωποι, ένας 17χρονος και ένας 38χρονος, σκοτώθηκαν σε περιστατικά που συνδέονται με πυροτεχνήματα. Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την προγραμματισμένη απαγόρευση των πυροτεχνημάτων, αν και οι Ολλανδοί τα έχουν αγοράσει σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
Σύμφωνα με την ολλανδική Ένωση πυροτεχνίας, οι πολίτες δαπάνησαν ένα ποσό ρεκόρ ύψους 129 εκατομμυρίων ευρώ σε πυροτεχνήματα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Τα πυροτεχνήματα απαγορεύτηκαν σε ορισμένες περιοχές, όμως αυτό δεν φαίνεται να είχε μεγάλο αντίκτυπο. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρέθηκε σε μία από αυτές τις περιοχές στη Χάγη, έκανε λόγο για ρίψεις πυροτεχνημάτων έως περίπου τις 3 το πρωί.
