Τα επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία μειώθηκαν φέτος στο μισό, αλλά η δράση των συμμοριών παραμένει έντονη
Τα επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία μειώθηκαν φέτος στο μισό, αλλά η δράση των συμμοριών παραμένει έντονη
Έχουμε επίπεδα βίας που καμία αξιοπρεπής κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί, παραδέχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης
Σημαντική πτώση σε σχέση με το 2022, όταν είχαν ανέλθει σε ιστορικό υψηλό, καταγράφουν τα επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία.
Το γεγονός προκαλεί ικανοποίηση στη συντηρητική κυβέρνηση η οποία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας.
Ειδικότερα, από την αρχή του έτους 2025 καταγράφηκαν 147 επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία, απολογισμός που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 63% σε σύγκριση με το 2022 (όταν σημειώθηκαν 390) και μείωση κατά 49% σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών σε αυτά τα επεισόδια παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, στους 43, αν και χαμηλότερος από τους 62 που σκοτώθηκαν το 2022.
Η κυβέρνηση Κρίστερσον ανέλαβε την εξουσία το 2022, υποσχόμενη να πατάξει τη δράση των συμμοριών και να μειώσει δραστικά τις μεταναστευτικές ροές. Υπολείπεται της αντιπολίτευσης σε δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του προσεχούς Σεπτεμβρίου, ωστόσο έχει περιορίσει τη διαφορά το τελευταίο διάστημα.
Η εγκληματικότητα που αποδίδεται σε συμμορίες είναι υψηλή στη Σουηδία εδώ και πάνω από δυο δεκαετίες.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ δήλωσε στο Reuters ότι στον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι πόροι και έχουν υιοθετηθεί νέες πρακτικές, επισημαίνοντας πως πρέπει να γίνουν κι άλλα. «Έχουμε ακόμη επίπεδα βίας που καμία αξιοπρεπής κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί», σημείωσε.
Μεταξύ των μέτρων που έχουν επικριθεί από νομικούς και πολιτικούς, είναι η εξασφάλιση ανωνυμίας για μάρτυρες κατηγορίας σε δίκες, η αυξημένη ηλεκτρονική επιτήρηση, η αυστηροποίηση των ποινών και ο ορισμός «ζωνών ασφαλείας» όπου η αστυνομία μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε πολίτες που δεν είναι ύποπτοι για κάποιο έγκλημα.
Ο αρχηγός της σουηδικής αστυνομίας Γιόχαν Όλσον δήλωσε ότι τα μέτρα επέτρεψαν στις αρχές να κατασχέσουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με συμμορίες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την αποτροπή ένοπλων επιθέσεων. Υπογράμμισε όμως πως οι συμμορίες εξακολουθούν να στρατολογούν νέα μέλη, κυρίως διαδικτυακά.
Στη Σουηδία δρουν περίπου 17.500 μέλη συμμοριών, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.
Το γεγονός προκαλεί ικανοποίηση στη συντηρητική κυβέρνηση η οποία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας.
Ειδικότερα, από την αρχή του έτους 2025 καταγράφηκαν 147 επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία, απολογισμός που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 63% σε σύγκριση με το 2022 (όταν σημειώθηκαν 390) και μείωση κατά 49% σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών σε αυτά τα επεισόδια παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι, στους 43, αν και χαμηλότερος από τους 62 που σκοτώθηκαν το 2022.
Η κυβέρνηση Κρίστερσον ανέλαβε την εξουσία το 2022, υποσχόμενη να πατάξει τη δράση των συμμοριών και να μειώσει δραστικά τις μεταναστευτικές ροές. Υπολείπεται της αντιπολίτευσης σε δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του προσεχούς Σεπτεμβρίου, ωστόσο έχει περιορίσει τη διαφορά το τελευταίο διάστημα.
Η εγκληματικότητα που αποδίδεται σε συμμορίες είναι υψηλή στη Σουηδία εδώ και πάνω από δυο δεκαετίες.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ δήλωσε στο Reuters ότι στον αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι πόροι και έχουν υιοθετηθεί νέες πρακτικές, επισημαίνοντας πως πρέπει να γίνουν κι άλλα. «Έχουμε ακόμη επίπεδα βίας που καμία αξιοπρεπής κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί», σημείωσε.
Μεταξύ των μέτρων που έχουν επικριθεί από νομικούς και πολιτικούς, είναι η εξασφάλιση ανωνυμίας για μάρτυρες κατηγορίας σε δίκες, η αυξημένη ηλεκτρονική επιτήρηση, η αυστηροποίηση των ποινών και ο ορισμός «ζωνών ασφαλείας» όπου η αστυνομία μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε πολίτες που δεν είναι ύποπτοι για κάποιο έγκλημα.
Ο αρχηγός της σουηδικής αστυνομίας Γιόχαν Όλσον δήλωσε ότι τα μέτρα επέτρεψαν στις αρχές να κατασχέσουν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονταν με συμμορίες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την αποτροπή ένοπλων επιθέσεων. Υπογράμμισε όμως πως οι συμμορίες εξακολουθούν να στρατολογούν νέα μέλη, κυρίως διαδικτυακά.
Στη Σουηδία δρουν περίπου 17.500 μέλη συμμοριών, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα