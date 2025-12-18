Μαίνεται ο πόλεμος συμμοριών στη Σουηδία: Ανήλικος εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά σκότωσε το... λάθος άτομο
Ρεκόρ στις ένοπλες επιθέσεις στη σκανδιναβική χώρα, με τις αρχές να λένε ότι οι εκτελέσεις παραγγέλνονται σαν τις... πίτσες
Συγκεκριμένα, το θύμα βρισκόταν με άλλα άτομα μέσα σε αμάξι όπου δέχτηκε τη φονική επίθεση του ανήλικου αγοριού. Ο 12χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη κατά ανηλίκου από την αρμόδια εισαγγελέα. Πάντως, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το αγόρι είχε δεχτεί τις νομικές συμβουλές δικηγόρου.
Σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ, η επίθεση αυτή είναι ένα ακόμα «συμβόλαιο θανάτου», με το αγόρι αν είναι ο νεαρότερος κατηγορούμενος για φόνο στα σουηδικά χρονικά.
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence/gore/abuse— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 18, 2025
A 12-year-old boy, from central Sweden, has been detained following the mistaken identity murder of a 21-year-old man in Malmö. The fatal shooting occurred Thursday 12th December on Galgebacksvägen in… pic.twitter.com/bknf0OVFXm
Επισημαίνεται ότι η Σουηδία έχει σαρωθεί από τη βία των συμμοριών και καταγράφει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων από όπλα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, οι Σουηδοί γκάνγκστερ στέλνουν εκτελεστές ηλικίας μόλις 17 ετών σε ηλιόλουστες ευρωπαϊκές περιοχές, όπου πραγματοποιούν εκτελέσεις ακπομα και μέρα μεσημέρι.
Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται ιδιαίτερα στην Κόστα ντελ Σολ και την Κόστα Μπλάνκα της Ισπανία
Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ένας 15χρονος Σουηδός υπήκοος που ζούσε στο Αλικάντε «έδινε εντολή σε δολοφόνους όπως κάποιος παραγγέλνει πίτσα» - παρασύροντας άλλους εφήβους σε βάναυσες εκτελέσεις χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα στο Telegram και το Signal.
Νεκρός σε υπόγειο πάρκινγκ διάσημος ράπερΣημειώνεται ότι έναν χρόνο πίσω, νεκρός από πυρά σε υπόγειο πάρκινγκ έπεφτε ο διάσημος στη Σουηδία ράπερ Gaboro.
O ράπερ σκοτώθηκε αφότου τον πυροβόλησαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, με τα σουηδικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του ράπερ μέσα σε πάρκινγκ.
O rapper sueco “Gaboro” foi tragicamente baleado várias vezes e morto num parque de estacionamento. Testemunhas dizem que ele foi ouvido a implorar pela sua vida em sueco, dizendo: “Eu imploro”— Notícias Que Ninguém Pediu (@NPediu77793) December 26, 2024
Gaboro foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e… pic.twitter.com/J5icWKAXDZ
Διάσημοι καλλιτέχνες έχουν ήδη πέσει θύματα αυτής της βίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr