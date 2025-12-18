Μαίνεται ο πόλεμος συμμοριών στη Σουηδία: Ανήλικος εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά σκότωσε το... λάθος άτομο
Ρεκόρ στις ένοπλες επιθέσεις στη σκανδιναβική χώρα, με τις αρχές να λένε ότι οι εκτελέσεις παραγγέλνονται σαν τις... πίτσες

Στη σύλληψη ενός 12χρονου προχώρησαν οι σουηδικές αρχές με την κατηγορία ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο στην πόλη Μάλμε. Σύμφωνα με τη Sun, ο 12χρονος φέρεται να πήρε 20 χιλιάδες λίρες, όμως - σύμφωνα με πληροφορίες - τελικά δολοφόνησε το... λάθος άτομο.

Συγκεκριμένα, το θύμα βρισκόταν με άλλα άτομα μέσα σε αμάξι όπου δέχτηκε τη φονική επίθεση του ανήλικου αγοριού. Ο 12χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη κατά ανηλίκου από την αρμόδια εισαγγελέα. Πάντως, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το αγόρι είχε δεχτεί τις νομικές συμβουλές δικηγόρου.

Σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ, η επίθεση αυτή είναι ένα ακόμα «συμβόλαιο θανάτου», με το αγόρι αν είναι ο νεαρότερος κατηγορούμενος για φόνο στα σουηδικά χρονικά.

Επισημαίνεται ότι η Σουηδία έχει σαρωθεί από τη βία των συμμοριών και καταγράφει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς θανάτων από όπλα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Τώρα, οι Σουηδοί γκάνγκστερ στέλνουν εκτελεστές ηλικίας μόλις 17 ετών σε ηλιόλουστες ευρωπαϊκές περιοχές, όπου πραγματοποιούν εκτελέσεις ακπομα και μέρα μεσημέρι.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται ιδιαίτερα στην Κόστα ντελ Σολ και την Κόστα Μπλάνκα της Ισπανία

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ένας 15χρονος Σουηδός υπήκοος που ζούσε στο Αλικάντε «έδινε εντολή σε δολοφόνους όπως κάποιος παραγγέλνει πίτσα» - παρασύροντας άλλους εφήβους σε βάναυσες εκτελέσεις χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα στο Telegram και το Signal.

Κλείσιμο

Νεκρός σε υπόγειο πάρκινγκ διάσημος ράπερ

Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πίσω, νεκρός από πυρά σε υπόγειο πάρκινγκ έπεφτε ο διάσημος στη Σουηδία ράπερ Gaboro.

O ράπερ σκοτώθηκε αφότου τον πυροβόλησαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, με τα σουηδικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του ράπερ μέσα σε πάρκινγκ.

Σημειώνεται ότι η Σουηδία πασχίζει να ανακόψει εδώ και χρόνια την αύξηση των περιστατικών με πυροβολισμούς και τις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που συνδέονται με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Διάσημοι καλλιτέχνες έχουν ήδη πέσει θύματα αυτής της βίας.
