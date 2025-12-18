Μαίνεται ο πόλεμος συμμοριών στη Σουηδία: Ανήλικος εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά σκότωσε το... λάθος άτομο

Ρεκόρ στις ένοπλες επιθέσεις στη σκανδιναβική χώρα, με τις αρχές να λένε ότι οι εκτελέσεις παραγγέλνονται σαν τις... πίτσες





Συγκεκριμένα, το θύμα βρισκόταν με άλλα άτομα μέσα σε αμάξι όπου δέχτηκε τη φονική επίθεση του ανήλικου αγοριού. Ο 12χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη κατά ανηλίκου από την αρμόδια εισαγγελέα. Πάντως, τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι το αγόρι είχε δεχτεί τις νομικές συμβουλές δικηγόρου.



⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence/gore/abuse



A 12-year-old boy, from central Sweden, has been detained following the mistaken identity murder of a 21-year-old man in Malmö. The fatal shooting occurred Thursday 12th December on Galgebacksvägen in…



Επισημαίνεται ότι η Σουηδία έχει σαρωθεί από τη βία των







Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται ιδιαίτερα στην Κόστα ντελ Σολ και την Κόστα Μπλάνκα της Ισπανία



Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ένας 15χρονος Σουηδός υπήκοος που ζούσε στο Αλικάντε «έδινε εντολή σε δολοφόνους όπως κάποιος παραγγέλνει πίτσα» - παρασύροντας άλλους εφήβους σε βάναυσες εκτελέσεις χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα στο Telegram και το Signal.



O ράπερ σκοτώθηκε αφότου τον πυροβόλησαν σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, με τα σουηδικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.



O rapper sueco “Gaboro” foi tragicamente baleado várias vezes e morto num parque de estacionamento. Testemunhas dizem que ele foi ouvido a implorar pela sua vida em sueco, dizendo: “Eu imploro”



Gaboro foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e… pic.twitter.com/J5icWKAXDZ — Notícias Que Ninguém Pediu (@NPediu77793) December 26, 2024 Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον του ράπερ μέσα σε πάρκινγκ.



Σημειώνεται ότι η Σουηδία πασχίζει να ανακόψει εδώ και χρόνια την αύξηση των περιστατικών με πυροβολισμούς και τις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που συνδέονται με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.



Διάσημοι καλλιτέχνες έχουν ήδη πέσει θύματα αυτής της βίας.