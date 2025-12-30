Συναγερμός ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια στη θάλασσα του Μαρμαρά
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Τάνκερ Δεξαμενόπλοια Σύγκρουση Θάλασσα του Μαρμαρά

Συναγερμός ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια στη θάλασσα του Μαρμαρά

Το περιστατικό με τα δεξαμενόπλοια, που φέρουν σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας, σημειώθηκε στα ανοιχτά του Μπακίρκιοϊ, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν άμεσα σωστικά συνεργεία

Συναγερμός ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια στη θάλασσα του Μαρμαρά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της περιοχής Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά του Μπακίρκιοϊ, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν άμεσα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».


Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης