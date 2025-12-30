«Το όνειρο έγινε εφιάλτης, όσα έχτισα θάφτηκαν από χιονοστιβάδα μισογυνισμού»: Επιστήμονας μιλά για τη ζωή της μετά το ταξίδι στο διάστημα με την Blue Origin

Αμάντα Νγκουέν

Παρά τη δύσκολη αυτή εμπειρία, ητόνισε ότι η αποστολή είχε και. Όπως είπε, συνέβαλε στην προβολή της έρευνάς της για τον καρκίνο του μαστού και πέτυχε τον στόχο της να χρησιμοποιήσει την επιστήμη ως εργαλείο διπλωματίας. «Υπήρξε και πολύ καλό που προέκυψε από αυτό», ανέφερε.Οκτώ μήνες μετά το 11λεπτο ταξίδι στο διάστημα, ηδηλώνει ότι σταδιακά βγαίνει από τηνπου ακολούθησε.«Η ομίχλη της θλίψης αρχίζει να υποχωρεί», έγραψε, προσθέτοντας ότι στις δύσκολες μέρες κρατήθηκε από τα μηνύματα στήριξης που έλαβε.Η ίδια, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την εμπειρία της ως, σημείωσε ότι άντλησε δύναμη από αυτή την πορεία για να αντέξει το νέο κύμα πίεσης. «Ακόμη και μέσα στο, μπόρεσα να πω στον εαυτό μου ότι κράτησα την υπόσχεσή μου», κατέληξε, ευχαριστώντας όσους της στάθηκαν με καλοσύνη και υποστήριξη.