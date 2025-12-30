Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
«Το όνειρο έγινε εφιάλτης, όσα έχτισα θάφτηκαν από χιονοστιβάδα μισογυνισμού»: Επιστήμονας μιλά για τη ζωή της μετά το ταξίδι στο διάστημα με την Blue Origin
Η Αμάντα Νγκουέν περιγράφει το ψυχολογικό κόστος που είχε για την ίδια η ιστορική, αλλά αμφιλεγόμενη, γυναικεία πτήση στο διάστημα και το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε
Η επιστήμονας και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αμάντα Νγκουέν αποκάλυψε ότι βίωσε σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής της υγείας τους μήνες που ακολούθησαν τη συμμετοχή της στην αποστολή της Blue Origin, μια πτήση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς λόγω κόστους και δημοσιότητας.
Η ιστορική, αποκλειστικά γυναικεία διαστημική αποστολή –στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Κέιτι Πέρι, η Λόρεν Σάντσεζ και η Γκέιλ Κινγκ– βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Για την 34χρονη Νγκουέν, ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν ήταν απλώς δημόσιος θόρυβος, αλλά αφορμή για μια βαθιά προσωπική κρίση.
Σε ανάρτησή της στα social media, η Νγκουέν περιέγραψε πώς, μετά την αποστολή, ένιωσε ότι όσα είχε χτίσει στη ζωή και την καριέρα της «θάφτηκαν κάτω από μια χιονοστιβάδα μισογυνισμού».
Όπως ανέφερε, όταν η Γκέιλ Κινγκ επικοινώνησε μαζί της για να δει πώς είναι, της είπε ότι φοβόταν πως η κατάθλιψη που βίωνε θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια. «Άλλο ένα όνειρο μετατράπηκε σε εφιάλτη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η Αμάντα Νγκουέν στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για την ίδια η αποστολή: ήταν η πρώτη Βιετναμέζα και η πρώτη γυναίκα από τη Νοτιοανατολική Ασία που ταξίδεψε στο διάστημα, μάλιστα σε μια χρονική στιγμή με ισχυρό συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την 50ή επέτειο από το τέλος του πολέμου ΗΠΑ–Βιετνάμ.
«Όλα όσα είχα δουλέψει ως επιστήμονας, η έρευνά μου για την υγεία των γυναικών, τα χρόνια προετοιμασίας και τα πειράματα που πραγματοποίησα στο διάστημα, χάθηκαν μέσα στην τοξικότητα των αντιδράσεων», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ίδια, το κύμα αρνητικών σχολίων και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ήταν «μία επίθεση που κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι έτοιμος να αντέξει».
Περιέγραψε ότι για εβδομάδες δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι της στο Τέξας και δυσκολευόταν ακόμη και να σηκωθεί από το κρεβάτι, ενώ ανέφερε πως, έναν μήνα αργότερα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τηλεφωνική συνομιλία με στέλεχος της εταιρείας, καθώς ξέσπασε σε κλάματα.
Παρά τη δύσκολη αυτή εμπειρία, η Αμάντα Νγκουέν τόνισε ότι η αποστολή είχε και θετικά αποτελέσματα. Όπως είπε, συνέβαλε στην προβολή της έρευνάς της για τον καρκίνο του μαστού και πέτυχε τον στόχο της να χρησιμοποιήσει την επιστήμη ως εργαλείο διπλωματίας. «Υπήρξε και πολύ καλό που προέκυψε από αυτό», ανέφερε.
Οκτώ μήνες μετά το 11λεπτο ταξίδι στο διάστημα, η Αμάντα Νγκουέν δηλώνει ότι σταδιακά βγαίνει από την κατάθλιψη που ακολούθησε.
«Η ομίχλη της θλίψης αρχίζει να υποχωρεί», έγραψε, προσθέτοντας ότι στις δύσκολες μέρες κρατήθηκε από τα μηνύματα στήριξης που έλαβε.
Η ίδια, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την εμπειρία της ως επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης, σημείωσε ότι άντλησε δύναμη από αυτή την πορεία για να αντέξει το νέο κύμα πίεσης. «Ακόμη και μέσα στο τσουνάμι παρενόχλησης, μπόρεσα να πω στον εαυτό μου ότι κράτησα την υπόσχεσή μου», κατέληξε, ευχαριστώντας όσους της στάθηκαν με καλοσύνη και υποστήριξη.
