Ο Τραμπ μίλησε για το πρώτο χερσαίο αμερικανικό πλήγμα κατά των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική: Εξουδετερώσαμε μια μεγάλη εγκατάσταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προσδιόρισε την περιοχή, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times το χτύπημα έγινε στη Βενεζουέλα - Αν επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις του, θα πρόκειται για το πρώτο χερσαίο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ναρκεμπόρων στη Λατινική Αμερική