Σφίγγει ο κλοιός των ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της Βενεζουέλας
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Βενεζουέλα

Σφίγγει ο κλοιός των ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της Βενεζουέλας

Υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές» αλλά προς το παρόν εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης αναφέρει αξιωματούχος στο Reuters

Σφίγγει ο κλοιός των ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της Βενεζουέλας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή.

