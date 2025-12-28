Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στο νότιο Μεξικό
Πάνω από 240 οι επιβαίνοντες στο τρένο
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό που συνέβη σήμερα μιας αμαξοστοιχίας που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή.
Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα δήλωσε πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.
Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».
Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει εμπορεύματα όσο και επιβάτες.
Η σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.
