ΗΠΑ: SUV συγκρούστηκε με νταλίκα όταν ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τέξας Τροχαίο ατύχημα Ηλικιωμένος Νταλίκα

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Τέξας, με τις αρχές να προειδοποιούν για τους κινδύνους της οδήγησης υπό κόπωση

ΗΠΑ: SUV συγκρούστηκε με νταλίκα όταν ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα SUV συγκρούστηκε πλάγιο-μετωπικά με νταλίκα, αφού ο ηλικιωμένος οδηγός του φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς αποτέλεσμα

Όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Τρίνιτι στο Τέξας, Γούντι Γουάλας, αστυνομικοί είχαν προηγουμένως δεχθεί αναφορά για επικίνδυνη οδήγηση και επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, ο οδηγός του SUV δεν σταμάτησε.



Βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο σερίφης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το όχημα παρεκκλίνει από την πορεία του, εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλάγιο-μετωπικά με το βαρύ φορτηγό.



«Αποκοιμήθηκε από την κούραση»

Σύμφωνα με τον Γουάλας, ο οδηγός ήταν «ηλικιωμένος κύριος» που είχε εμφανή σημάδια κόπωσης και τελικά αποκοιμήθηκε την ώρα της οδήγησης. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές σε περισσότερα από ένα οχήματα, ενώ, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, οι τραυματισμοί χαρακτηρίστηκαν ελαφροί.

«Η κατάσταση θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα», σημείωσε ο σερίφης, υπογραμμίζοντας πόσο κοντά βρέθηκαν οι εμπλεκόμενοι σε μια τραγωδία.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού με ειδικό εξοπλισμό

Η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γκρόβετον ανέφερε ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ειδικός διασωστικός εξοπλισμός («jaws of life») για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το κατεστραμμένο SUV.

Παράλληλα, ο σερίφης δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο από κάμερα οχήματος αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ακολουθούσε τη νταλίκα τη στιγμή της σύγκρουσης, προσφέροντας μια ακόμη σοκαριστική εικόνα του ατυχήματος.



Προειδοποίηση για την οδήγηση υπό κόπωση

Με αφορμή το περιστατικό, ο Γουάλας απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους οδηγούς, τονίζοντας ότι η κόπωση στο τιμόνι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. «Η κούραση επιβραδύνει τα αντανακλαστικά, επηρεάζει την κρίση και μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να σταματούν και να ξεκουράζονται όταν αισθάνονται υπνηλία, προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα που μπορεί να αποβούν μοιραία.

