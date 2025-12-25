Ο εκλεκτός του Τραμπ νίκησε οριακά στις εκλογές της Ονδούρας εν μέσω καταγγελιών για νοθεία
Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, επικρατώντας του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%
Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο νικητής των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και καταγγελιών για νοθεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, επικρατώντας του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%.
«Ο λαός της Ονδούρας μίλησε: Ο Νάσρι Ασφούρα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ονδούρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν τον εκλεγμένο πρόεδρο και προσβλέπουν στη συνεργασία με την κυβέρνησή του για την προώθηση της ευημερίας και της ασφάλειας στο ημισφαίριό μας», έγραψε στο Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική. Η καταμέτρηση των ψήφων σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη. Η καταμέτρηση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, που επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα, επιτείνοντας την καχυποψία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη την παραμονή των εκλογών στον μέντορα του Ασφούρα, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή 45 χρόνων κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών. Ο αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει πως θα υπήρχαν «συνέπειες» για την Ονδούρα εάν δεν νικούσε ο Νάσρι Ασφούρα.
The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025
