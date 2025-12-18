Υποστηρικτές της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς στην Ονδούρα διαδηλώνουν εναντίον της «νοθείας» στις εκλογές
Υποστηρικτές της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς στην Ονδούρα διαδηλώνουν εναντίον της «νοθείας» στις εκλογές

Το LIBRE, όπως και ο Νασράλα, ζητεί νέα καταμέτρηση «ψήφο προς ψήφο», ιδέα που απορρίπτει ο δεξιός επιχειρηματίας  Ασφούρα

Υποστηρικτές της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς στην Ονδούρα διαδηλώνουν εναντίον της «νοθείας» στις εκλογές
Χιλιάδες υποστηρικτές της απερχόμενης κυβέρνησης της αριστεράς στην Ονδούρα διαδήλωσαν χθες Τετάρτη στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, για να καταγγείλουν αυτή που χαρακτήρισαν «νοθεία» στις προεδρικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Καθώς ο δεξιός επιχειρηματίας Νάσρι Ασφούρα, που υποστήριξε σθεναρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται με βραχεία κεφαλή --με λιγότερες από δυο εκατοστιαίες μονάδες-- έναντι του αντιπάλου του, υποψήφιου άλλης παράταξης της δεξιάς και τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα, η ανακοίνωση των επίσημων τελικών αποτελεσμάτων ακόμη εκκρεμεί, εξαιτίας ασυνεπειών στα πρακτικά καταμέτρησης σε κάποια εκλογικά τμήματα. Οι υποψήφιοι αλληλοκατηγορούνται για απάτη.

Κάπου 5.000 υποστηρικτές του κόμματος LIBRE, στο οποίο ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο --που συμμετείχε προσωπικά στην κινητοποίηση-- διαδήλωσαν για να καταγγείλουν εκλογικό «πραξικόπημα» και την «ανάμιξη» του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης παρούσα, η υποψήφια της παράταξης Ρίξι Μονκάδα, που καταλαμβάνει την τρίτη θέση και βρίσκεται πολύ πίσω από τους δυο επικρατέστερους αντιπάλους της κατά τα επίσημα αποτελέσματα, αξίωσε ξανά, απευθύνοντας ομιλία στη συγκέντρωση, να «ακυρωθούν» οι εκλογές, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη «απάτη» σε τέτοια διαδικασία «στην ιστορία» της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Το LIBRE, όπως και ο Νασράλα, ζητεί νέα καταμέτρηση «ψήφο προς ψήφο», ιδέα που απορρίπτει ο Ασφούρα.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή) έχει τυπικά προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου για να ανακηρύξει τον νικητή των εκλογών
